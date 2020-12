Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat laskussa senaatin torpattua koronatukimaksujen nostamisen

Yhdysvalloissa pörssit sulkeutuivat tiistaina laskussa senaatin torpattua aikeet nostaa koronatukimaksuja aiemmin sovitusta.

Maanantaina kauppa kävi kepein mielin Yhdysvaltain väistyvän presidentin Donald Trumpin hyväksyttyä 900 miljardin dollarin koronatukipaketin ja 1,4 biljoonaan paketin hallinnon rahoittamiseksi.

Trump kuitenkin halusi, että tukipaketissa luvattuja kansalaisille maksettavia koronatukimaksuja nostettaisiin 600 dollarista 2 000:een. Demokraattienemmistöinen edustajainhuone oli asettunut presidentin puolelle asiassa. Senaatissa enemmistöjohtaja, republikaanien Mitch McConnell kuitenkin esti nostosta äänestämisen. Senaatin päätös sai plussalla päivänsä aloittaneen Wall Streetin kääntymään laskuun.

New Yorkin arvopaperimarkkinoilla sekä teollisuuspainotteinen Dow Jones -indeksi että laajapohjaisempi S&P 500 olivat pörssien sulkeutuessa 0,2 prosenttia miinuksella.

Teknologiaindeksi Nasdaq puolestaan sulkeutui 0,4 prosentin laskussa.

Turmakonetyypin paluu taivaille piristi kursseja

Lentokoneita valmistavan Boeingin osakkeiden arvo nousi 0,1 prosentilla yhtiön surullisenkuuluisan 737 Max -konemalli palattua reittiliikenteeseen Yhdysvalloissa. American Airlines -yhtiö lensi tiistaina 737 Max -koneella reittilennon Miamista New Yorkiin.

Koneet ovat olleet lentokiellossa maaliskuusta 2019 lähtien kahden tuhoisan lento-onnettomuuden vuoksi. Onnettomuuksissa kuoli yhteensä 346 ihmistä.

Boeing on onnettomuuksien jälkeen korjannut perusteellisesti konemallin turvallisuuspuutteita. Koneiden ohjelmistoja on päivitetty ja lentäjiä on uudelleenkoulutettu lentämään päivitettyä konetta.

Applen osake laski oikeushaasteen hylkäämisen myötä

Yhdysvaltalaisen teknologiajätti Applen arvo puolestaan laski 1,3 prosentilla. Sukellusta edelsi liittovaltion tuomarin päätös hylätä yhtiön pyrkimykset haastaa kyberturvallisuus-startup Corellium oikeuteen tekijänoikeuksien loukkaamisesta.

Tuomarin mukana yhtiö ei kyennyt osoittamaan laillista pohjaa vaateilleen siitä, että sen koko iOS-käyttöjärjestelmä voitaisiin suojata tietoturvaa tutkivilta tahoilta.

Applen mukaan Corelliumin iOS-käyttöjärjestelmän ”virtualisaatio” oli tekijänoikeuksien loukkaamista. Smith sen sijaan katsoi ratkaisussaan, että yhtiön toimet asettuivat niin sanotun fair use -pykälän eli tekijänoikeuksien alaisen materiaalin reilun käytön piiriin.

Corellium etsii tietoturva-aukkoja tekijänoikeuksien alaisesta materiaalista tätä virtuaalisesti toisintamalla.

Smithin tiistainen päätös voi rajoittaa muun muassa Applen määräysvaltaa iPhonen ja iPadin ohjelmistojen osalta sekä sen kykyä pakottaa yhtiön ulkopuoliset toimijat käyttämään Applen omia tietoturvan tutkimiseen tarkoitettuja työkaluja.

STT

Kuvat: