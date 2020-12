Yhdysvalloissa puolueet vihdoin sopuun 900 miljardin dollarin elvytyspaketista

Yhdysvalloissa puolueet ovat vihdoin päässeet sopuun laajasta elvytyspaketista, jonka on määrä kohentaa maan koronaviruspandemian runtelemaa taloutta. Sovittu paketti on kooltaan lähes 900 miljardia dollaria.

Paketti on hiertänyt republikaanien ja demokraattien välillä kuukausia, kertoo uutiskanava CNN. Sopu tarvitsee vielä sekä alahuoneen että senaatin hyväksynnän.

CNN:n mukaan sopimukseen lukeutuu esimerkiksi tukea pienyrityksille ja työttömille. Myös koronavirusrokotteiden jakeluun on luvassa tehostusta.

https://edition.cnn.com/2020/12/20/politics/stimulus-latest-shutdown-deadline/index.html

STT

Kuvat: