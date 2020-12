Yhdysvaltalaismediat: Osavaltioiden valitsijat ovat vahvistaneet Bidenin presidentinvaalivoiton

Yhdysvalloissa osavaltioiden valitsijat ovat vahvistaneet demokraattien Joe Bidenin presidentinvaalivoiton, kertovat muun muassa yhdysvaltalaislehdet New York Times ja Washington Post sekä uutiskanava CNN.

New York Timesin mukaan kaikki valitsijat ovat tähän mennessä noudattaneet oman osavaltionsa vaalitulosta. Suomen aikaa tiistaina puoli yhdeltä alkuyöstä antamatta oli enää neljä ääntä, joista jokaisen oli ennustettu menevän Bidenille.

Maan seuraavan presidentin äänisaldo oli alkuyöstä 302. Voittoon vaadittiin 270 valitsijaa. Yhdysvaltain väistyvän presidentin Donald Trumpin äänisaalis puolestaan oli jo aiemmin ennustettu 232.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Bidenin voittoon siivittivät maan suurimman osavaltion Kalifornian valitsijat. Uutistoimiston mukaan osavaltion valitsijat intoutuivat raikuviin aplodeihin, kun äänestystä johtanut viranomainen ilmoitti Kalifornian 55 valitsijaäänen menneen Bidenille.

Viimeinen sinetti vielä tammikuussa

Trump on kieltäytynyt tunnustamasta vaalitappiotaan ja esittänyt perusteettomia väitteitä vaalivilpistä. Hän myös yritti painostaa muutamien osavaltioiden republikaanipoliitikkoja valitsemaan vaalituloksesta riippumatta hänelle suotuiset valitsijat. Tämä ei kuitenkaan onnistunut.

CNN:n mukaan Valkoisen talon sisäinen lähde kertoo, ettei Trump ole valitsijoiden äänestyksestäkään huolimatta aikeissa tunnustaa vaalitulosta julkisesti.

Uutiskanava kertoo, että joidenkin Valkoisen talon neuvonantajien mukaan Trump olisi kuitenkin yksityisesti huomioinut, ettei hän jää taloon toiseksi kaudeksi.

Valitsijoiden äänestys sulkee ainakin osittain tien Trumpin mahdollisuuksilta yrittää vaikuttaa vaalitulokseen.

Lopullinen sinetti Bidenin valinnalle presidentiksi saadaan, kun valitsijoiden äänet lasketaan kongressissa 6. tammikuuta. Kongressi voi vielä siinä vaiheessa periaatteessa esittää vastalauseita vaalituloksesta, ja Trump onkin yrittänyt painostaa republikaaneja torjumaan tiettyjen osavaltioiden valitsijaäänet.

Uusi presidentti Biden ja uusi varapresidentti Kamala Harris vannovat virkavalansa 20. tammikuuta.

Valitsijoilla olisi ollut teoriassa mahdollisuus sooloiluun

Valitsijoiden äänestykseen on kasaantunut tänä vuonna poikkeuksellisen paljon paineita Trumpin vaalivilppiväitteiden ja äänestystuloksen kumoamiseen pyrkineiden oikeustoimien vuoksi.

Valitsijoiden äänestys tapahtui osavaltioittain. Ensimmäiset osavaltiot äänestivät presidentistä jo maanantaina aamupäivän aikana eli alkuillasta Suomen aikaa.

Valitsijoita on yhteensä 538, ja he antavat äänensä osavaltioiden pääkaupungeissa. Mainea ja Nebraskaa lukuun ottamatta osavaltioiden voittajat saavat taakseen osavaltion kaikki valitsijat.

Yksittäiset valitsijat voivat teoriassa äänestää eri tavoin kuin heidän kuuluisi, mutta nämä ovat yleensä yksittäistapauksia, joilla ei ole vaikutusta vaalitulokseen.

Vuonna 2016 kymmenen valitsijaa äänesti tai yritti äänestää eri tavoin kuin heidän osavaltionsa vaalitulos olisi edellyttänyt.

Yli 30 osavaltiossa on voimassa laki, joka velvoittaa valitsijat äänestämään osavaltion vaalituloksen mukaan.

Arttu Mäkelä, Anssi Rulamo, Maiju Ylipiessa

STT