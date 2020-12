Yhdysvaltalaismediat: Valitsijaäänet käänsivät monen vaalituloksen kiistäneen republikaanisenaattorin pään

Yhdysvalloissa useat vaalituloksen kiistäneet republikaanisenaattorit ovat tunnustaneet Joe Bidenin olevan maan seuraava presidentti valitsijoiden vahvistettua demokraatin voiton, kertoo uutiskanava CBS News.

Esimerkiksi indianalaissenaattori Mike Braunin mukaan nyt on tullut aika kunnioittaa voittajan määrittävää perustuslaillista prosessia. Ohiolaissenaattori Rob Portman puolestaan sanoi tuloksen myötä olevan selvää, että Biden on maan tuleva presidentti.

Mediat julistivat Bidenin voittaneen vaalit jo monta viikkoa sitten, ja Biden on vannomassa virkavalan tammikuun 20. päivänä.

Tästä huolimatta osa republikaanisenaattoreista on puolustanut väistyvän presidentin Donald Trumpin pyrkimyksiä kääntää vaalien tulos mieleisekseen oikeustoimin.

Trump on kieltäytynyt tunnustamasta vaalitappiotaan ja esittänyt perusteettomia väitteitä vaalivilpistä. Hän myös yritti painostaa muutamien osavaltioiden republikaanipoliitikkoja valitsemaan vaalituloksesta riippumatta hänelle suotuiset valitsijat.

Suomen aikaa tiistaina alkuyöstä kello kahden jälkeen uutiskanava CNN kertoi Havaijin valitsijoidenkin antaneen omat äänensä Bidenille, jonka myötä loppusaldoksi jäi jo aiemmin ennustettu 306.

Yksikään valitsija ei äänestänyt tänä vuonna oman osavaltionsa äänestystuloksen vastaisesti.

Voittoon vaadittiin yhteensä 270 valitsijaa. Trumpin äänisaalis jäi 232:een.

Senaattorit perustavat suunnanvaihdostaan perustuslailla

Myös yhdysvaltalaislehti Hill listasi kelkkansa kääntäneitä republikaanisenaattoreita. Hillin mukaan vain kourallinen republikaanisenaattoreista oli aiemmin tunnustanut Bidenin vaalivoiton.

Hillin listalta löytyy muun muassa Etelä-Dakotaa edustava John Thune, joka kertoi Bidenin olevan maan seuraava presidentti heti, kun hän vain on ylittänyt 270 valitsijan rajan.

– Minun näkemykseni mukaan tämä on se, miten tässä maassa päätetään presidentinvaaleista. Se on meidän perustuslakimme, ja minä uskon perustuslain seuraamiseen, Thune kertoi toimittajille pian sen jälkeen, kun mainittu raja oli ylittynyt.

CBS:n mukaan myös Trumpin läheinen liittolainen, Etelä-Carolinaa edustava republikaanisenaattori Lindsey Graham on lähestulkoon tunnustanut Bidenin voiton. Graham kertoi toimittajille, että Trumpin polku presidentiksi on ”erittäin, erittäin kapea”, eikä hän näe, miten tähän voitaisiin enää päästä.

Hän kertoi myös puhuneensa Bidenin kanssa jokin aika sitten ”miellyttävän” kymmenminuuttisen puhelun. Bidenin avustajat ovat lisäksi vahvistaneet, että kaksikko puhui vaalien jälkeen yksityisesti siitä, miten he voisivat tehdä yhteistyötä.

Vitkutellut konservatiivikanava puhutteli tulevana presidenttinä

Hill kertoi myös aiemmin, että konservatiivisen Newsmax-uutiskanavan ankkuri John Bachman oli puhunut Bidenista maan seuraavana presidenttinä valitsijaäänestysseurannan yhteydessä.

Kanava on muista medioista poiketen vältellyt aiemmin kyseisen tittelin käyttöä ja voiton suorasukaista tunnustamista. Jopa Trumpin entinen suosikki, konservatiivinen Fox News oli ehtinyt julistaa jo hyvän aikaa sitten vaalivoiton Bidenille. Tämän tehdessään kanava myös menetti Trumpin suosion.

Newsmaxin on onnistunut käyttää verrattain konservatiivisempaa linjaa houkutellakseen Foxin katsojia omien ohjelmiensa pariin. Talouslehti Forbes kertoi viime viikolla Newsmaxin voittaneen viime viikon maanantai-iltana Foxin ensimmäistä kertaa katsojien määrässä.

Arttu Mäkelä

STT

