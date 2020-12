Yhdysvaltojen ensimmäisen koronarokotteen sai newyorkilainen hoitaja – ”Olen helpottunut”

Yhdysvalloissa on annettu maan ensimmäinen koronarokote. Newyorkilainen tehohoitaja Sandra Lindsay sai ensimmäisen rokotteen suorassa televisiolähetyksessä maanantaiaamuna paikallista aikaa.

Lindsayn mukaan koronarokotteen ottaminen ei tuntunut sen kummemmalta kuin muidenkaan rokotteiden.

– Olo on mahtava. Olen helpottunut, hän kommentoi rokotteen saatuaan.

– Toivon, että tämä on lopun alkua ajanjaksolle, joka on ollut hyvin tuskallinen. Haluan vahvistaa julkista luottamusta siihen, että rokote on turvallinen.

Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto FDA antoi Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotteelle käyttöluvan perjantaina.

Trump iloitsi, Cuomo muistutti varotoimista

Presidentti Donald Trump iloitsi Twitterissä rokotusten alkamisesta onnittelemalla sekä Yhdysvaltoja että maailmaa.

Merkkipaalua videoyhteydellä seurannut New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo sanoi toivovansa, että rokote tuo Lindsaylle ja muille terveydenhuollon etulinjan työntekijöille turvallisuudentunnetta. Cuomo myös muistutti ihmisiä noudattamaan edelleen koronaohjeistuksia, sillä rokotusprosessi kestää pitkään.

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan Yhdysvalloissa on todettu tähän mennessä yli 16 miljoonaa koronavirustartuntaa ja lähes 300 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Maassa on jälleen viime aikoina raportoitu ennätyslukuja niin tartuntojen, kuolemien kuin sairaalahoidossa olevien osalta.

Le Havren satamakaupunki aikoo tehdä koronatestit kaikille asukkaille

Le Havren satamakaupunki Pohjois-Ranskassa aikoo testata kaikki noin 270 000 asukastaan koronan varalta. Testi on ilmainen.

Le Havren pormestarin – Ranskan entisen pääministerin – Edouard Philippen mukaan idea massatestiin tuli Liverpoolista.

– Liverpoolissa testattiin viiden päivän aikana kolmannes kaupungin puolesta miljoonasta asukkaasta. Jos saamme puolet Le Havren asukkaista testattua, olen onnellinen mies, Philippe sanoi.

Liverpoolin massatestit paljastivat runsaasti sellaisia tartuntoja, joiden kantajilla ei ollut mitään oireita. Tartuntojen paljastuminen johti uusien tartuntojen määrän reippaaseen laskuun.

Ainakin neljä muuta Ranskan kaupunkia on niin ikään ilmoittanut testaavansa kaikki asukkaansa joulu- ja tammikuussa.

Ranskan erittäin tiukkoja koronarajoituksia on määrä löyhentää tiistaina. Tiistaista lähtien on jälleen sallittua poistua kotoa muuten kuin välttämättömästä syytä tai lyhyttä ulkoilua varten.

Tiukkojen rajoitusten ansiosta koronatartuntojen määrät Ranskassa ovat pudonneet noin 12 000:een päivässä, kun tartuntoja ennen rajoituksia oli noin 50 000 päivässä.

Tavoite oli kuitenkin tätäkin suurempi, sillä viranomaiset toivoivat, että tartunnat vajoaisivat alle 5 000:een päivässä.

Hollanti sulkee maan ennen joulua

Hollannin puolestaan uskottiin vielä maanantaina ilmoittavan uusista tiukoista koronarajoituksista, koska tartuntojen määrä on jatkanut kasvuaan.

Maan yleisradioyhtiön NOS:n mukaan on todennäköistä että kaikki sellaiset liikkeet, joiden aukiolo ei ole välttämätöntä, määrätään suljettaviksi.

Lisäksi suljettaneen muun muassa koulut, museot, teatterit ja huvipuistot.

– Hallituksen odotetaan myös suosittelevan, että ihmiset menisivät ulos vain silloin, kun se on välttämätöntä, NOS kertoi.

Tartuntojen määrä on viime päivinä kasvanut nopeasti. Yhden päivän aikana rekisteröitiin yli 10 000 uutta tartuntaa.

Viikonloppuna rikkoutui toinenkin surullinen merkkipaalu, kun viruksen seurauksena kuolleiden määrä ylitti 10 000 rajan.

Curevacin rokote kolmannen vaiheen testeihin

Saksalainen biotekniikkayritys Curevac ilmoitti maanantaina, että sen kehittämä koronavirusrokote on edennyt viimeisen kolmannen vaiheen kliinisiin testeihin.

Yhtiön mukaan rokotetta testataan 35 000 vapaaehtoisella Euroopassa ja Etelä-Amerikassa.

Curevacin toisen vaiheen rokotetestit vietiin läpi 690 vapaaehtoisella Perussa ja Panamassa syyskuun lopussa. Testien tulokset on määrä julkistaa lähiaikoina.

EU on jo varannut 225 miljoonaa annosta Curevacin rokotetta, jotka se ostaa, jos rokote aikanaan hyväksytään. Lisäksi EU:lla on optio 180 miljoonaan lisärokoteannokseen.

Toinen saksalaisyritys Biontech on jo saanut hyväksynnän yhdessä amerikkalaisen Pfizerin kanssa kehittämälleen rokotteelle Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Kanadassa.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1338490171801661441

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

STT

Kuvat: