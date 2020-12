Yhdysvaltojen korkein oikeus hylkäsi Texasin kanteen, jonka tavoitteena oli hylätä vaa’ankieliosavaltioiden äänestystulos

Yhdysvalloissa korkein oikeus on hylännyt Texasin osavaltion kanteen, jossa vaadittiin Pennsylvanian, Michiganin, Wisconsinin ja Georgian osavaltioiden äänestystuloksen hylkäämistä presidentinvaaleissa. Asiasta kertoo muun muassa uutiskanava CNN.

Korkeimman oikeuden päätös hylätä kanne oli yksimielinen.

Kanteessa väitettiin, että vaalitulos neljässä osavaltiossa oli perustuslainvastainen, koska ne hyväksyivät petokselle alttiita postiääniä. Texas ei kuitenkaan kanteessaan osoittanut todisteita merkittävistä väärinkäytöksistä, eikä se myöskään nostanut kannetta postiäänistä niissä osavaltioissa, joissa nykyinen presidentti Donald Trump voitti. Lisäksi kanteessa käytettiin useita esimerkkitapauksia, jotka oli jo alemmissa oikeusasteissa hylätty.

Kanteen nostanut Texasin oikeusministeri Ken Paxton piti oikeuden päätöstä valitettavana.

Presidentti Trump ilmaisi pettymyksensä hylkäykseen Twitter-tilillään.

– Korkein oikeus todella petti meidät. Ei viisautta, ei rohkeutta! Trump tviittasi päätöksen selvittyä.

Tulevan presidentin Joe Bidenin tiedottaja Mike Gwin puolestaan sanoi, ettei oikeuden päätös ollut yllätys.

Pennsylvania, Michigan, Wisconsin ja Georgia ovat niin sanottuja vaa’ankieliosavaltioita, joissa äänestystulos oli tiukka. Ne kääntyivät Trumpin vastaehdokkaana vaalit voittaneen Bidenin eduksi.

Valitsijat kokoontuvat maanantaina

Yhdysvalloissa valitsijamiehet kokoontuvat ensi maanantaina valitsemaan maan presidenttiä. Yhdysvaltojen presidentiksi valintaa varten tarvitsee 270 valitsijaa. Bidenilla on 306 valitsijaa ja Trumpilla 232. Bidenin on tarkoitus vannoa virkavalansa 20. tammikuuta.

CNN:n mukaan Trumpin puoliso Melania Trump on jo aloittanut Valkoisessa talossa perheen omien huonekalujen sekä taideteosten siirtämisen pariskunnan Floridan-kotiin Mar-a-Lagoon. Presidentti Trumpin tytär Ivanka Trump ja hänen puolisonsa Jared Kushner ovat puolestaan hankkimassa tonttia Miamin lähistöltä varakkaiden asuinalueelta.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Ville Väänänen

STT

