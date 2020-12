YK: Vuosi 2020 nousee historian kolmen kuumimman joukkoon – ”Tämä on itsetuhoista”, YK:n pääsihteeri sanoo

Vuodesta 2020 on tulossa yksi mittaushistorian kolmesta kuumimmasta vuodesta, kertoi YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö WMO keskiviikkona tuoreen ilmastoraporttinsa perusteella.

Näillä näkymin kuluvasta vuodesta näyttää tulevan historian toiseksi kuumin vuosin, mutta kolmen kärjen väliset erot ovat järjestön mukaan niin pieniä, että lopullinen sijoitus voi vielä muuttua. Vuosi 2020 saattaa siis vielä viedä ennätyskuuman vuoden tittelin vuodelta 2016.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterresin mukaan raportti osoittaa, kuinka lähellä maailma on ilmastokatastrofia.

– Maailmanlopun tulipalot ja tulvat, syklonit ja hurrikaanit ovat yhä enemmän uusi normaali, hän sanoi puheessaan Columbian yliopistolla New Yorkissa.

– Ihmiskunta käy sotaa luontoa vastaan. Tämä on itsetuhoista. Luonto iskee aina takaisin – ja se tekee jo niin kasvavalla voimalla ja raivolla.

Maastopaloja, tulvia ja ennätysvilkas myrskykausi

WMO:n pääsihteerin Petteri Taalaksen mukaan uusia äärilämpötiloja nähtiin vuoden aikana maalla ja merellä sekä erityisesti arktisella alueella.

– 2020 on valitettavasti ollut jälleen yksi poikkeuksellinen vuosi ilmastollemme, Taalas sanoi.

Australiassa, Siperiassa, Yhdysvaltain länsirannikolla ja Etelä-Amerikassa raivosi tänä vuonna laajoja maastopaloja, Taalas listasi. Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa taas kärsittiin tuhoisista tulvista. Atlantilla puolestaan koettiin ennätysvilkas myrskykausi.

Vuonna 2015 solmitussa Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitteeksi asetettiin rajoittaa ilmaston lämpeneminen selvästi alle kahteen celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

Taalaksen mukaan maailman keskilämpötila on tänä vuonna asettumassa 1,2 astetta esiteollista tasoa korkeammalle.

– On ainakin yhden viidesosan mahdollisuus, että se ylittää väliaikaisesti 1,5 astetta vuoteen 2024 mennessä.

Vuodet 2015-2020 ovat olleet mittaushistorian kuusi kuuminta.

STT

