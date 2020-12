Yksi uusi tartunta, Halikon vastaanottokeskuksen koronatilanne rauhoittunut

– Näyttää paremmalta, Salon tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kaisa Ellä kuvaa Salon koronatilannetta viime viikkoon verrattuna.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi Salosta lauantaina 19 uutta koronavirustartuntaa, joista suurin osa oli peräisin Turun vastaanottokeskuksen Halikon yksiköstä.

Koska tautirypäs oli niin suuri, vastaanottokeskuksen muidenkin yksiköiden asukkaat päätettiin testata tämän viikon alussa.

– Tartunnat näyttävät rajoittuneen hyvin yhdelle osastolle. Tällä viikolla otetuista testeistä kaikki tulokset ovat tulleet ja niistä on löytynyt yksi positiivinen, Ellä kertoi torstaina.

Vastaanottokeskuksessa ei ole otettu aikaisemmin koronatestejä, koska positiivisia tapauksia ei ole ollut.

– Laitosepidemia lähtee siitä, että todetaan 1–2 positiivista. Jos olosuhteet ovat sellaiset, että tauti voi levitä, testataan kaikki, mutta muuten oireettomia ei testata.

Vastaanottokeskuksen tilanne on koko ajan seurannassa. Asioita hoitavat yhdessäSalon kaupungin tartuntatautiyksikkö jaSPR:nTurun vastaanottokeskus.

Parhaillaan kaikki asukkaat ovat karanteenissa.

– Laajoissa karanteenitoimissa vastuu on henkilökunnalla, jolle tämä toki teettää paljon töitä. Suuri etu on, että henkilökunta on ennestään tuttua asukkaille, muuten olisi paljon vaikeampi järjestää esimerkiksi ruokahuoltoa.

Karanteenista on kerrottu asukkaille tulkkien välityksellä.

– Olemme kohdanneet paljon vieraskielisiä, joille tieto on saatava. Vieraskielisen on vaikea saada informaatiota, vaikka me olemme kyllästettyjä tiedolla.

Yhteisöjen avainhenkilöt avainasemassa tiedottamisessa

Salon maahanmuuttajaneuvoston jäsenet saivat tällä viikolla tanakan tietopaketin koronaviruksesta. Koronainfon eri kulttuurien edustajille piti terveyskeskuksen tartuntatautihoitaja Pia Vatola. Hänen työhönsä kuuluu muun muassa tartuntojen jäljitystä.

– Kerroin perusasioista. Mikä korona on, miten siltä voi suojautua, mikä on koronavilkku, mitä tarkoittaa karanteeni ja eristys. Yleisluonteisia asioita, joihin moni voi olla jo kyllästynyt, mutta he olivat erittäin kiinnostuneita. Tilaisuus oli hyvä.

Hänestä on tärkeää, että ulkomaalaistaustaisten yhteisöjen jäsenet saavat tietoa omien avainhenkilöidensä välityksellä omalla kielellä ymmärrettävästi.

– Salon kaupungin nettisivuilla on paljon koronatietoa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Ihminen, joka ei näitä ymmärrä, ei saa tietoa. Kielilinkkejä voisi lisätä.

THL:n tuoreen tiedotteen mukaan neljäsosa kaikista Suomen koronatartunnoista on todettu muita kieliä kuin Suomen virallisia kieliä eli suomea, ruotsia ja saamea puhuvilla.

– Syynä tähän ovat ainakin sosioekonominen asema, suuret perhekoot, ahtaat asunnot ja ammatit, joita ei ole mahdollista tehdä etätyönä, Vatola sanoo.

Syitä löytyy myös yhteisöllisestä kulttuurista.

– Tämä on asia, johon kiinnitin huomiota. Joukkoja pitää vältellä ja jokainen joutuu tekemään uhrauksia poikkeustilanteessa. Jos koronapositiivinen todetaan, eristyksissä ei tavata muita.