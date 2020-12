Al-Holin leirillä asuneet kaksi naista ja kuusi lasta on kotiutettu Suomeen – Yle ja HS: Suomen viranomaiset hakivat heidät leiriltä

Syyrian al-Holin leirillä asuneet kaksi aikuista naista ja heidän kuusi lastaan on kotiutettu tänään Suomeen, kertoo ulkoministeriö. Ministeriön mukaan he ovat nyt kotimaan viranomaisten toimien piirissä.

Ministeriö järjesti kotiutuksen yhdessä Saksan viranomaisten kanssa. Saksa on samassa yhteydessä kotiuttanut saksalaisia lapsia ja heidän äitejään. Yhteensä al-Holin ja Rojin leireiltä Koillis-Syyriasta kotiutettiin 18 lasta ja viisi aikuista naista lauantaina, ulkoministeriö kertoo Twitterissä.

Kotiuttamisesta kertoivat aiemmin Yle ja Helsingin Sanomat. Niiden mukaan suomalaisviranomaiset ovat olleet alueella hakemassa naisia ja lapsia Suomeen. HS:n tietojen mukaan naisia ja lapsia kuljettanut lentokone saapui Helsinki-Vantaan lentokentälle tänä aamuna.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomen valtio hakee al-Holin leirillä asuneita aikuisia naisia takaisin Suomeen. Aiemmin ulkoministeriö oli hakenut leiriltä kaksi orvoksi jäänyttä lasta. Kotiuttaminen tehtiin vuosi sitten joulukuussa.

Ulkoministeriön mukaan tässä tapauksessa vain lasten kotiuttaminen ei ole ollut mahdollista. Ulkoministeriö järjestää asiasta tiedotustilaisuuden tänään kello 14.

Sisäministeriö koordinoi kotimaassa tapahtuvia turvallisuustoimia poliisin ja suojelupoliisin sekä muiden viranomaisten kanssa, ministeriö tviittaa.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) esikunnasta viestitetään STT:lle, että ministerillä ei ole lisättävää viranomaistiedottamiseen.

UM: Leireillä yhä viitisentoista suomalaislasta ja puolenkymmentä äitiä

HS:n mukaan nyt Suomeen tulleet naiset ovat muuttaneet vuosina 2013-2014 Syyrian konfliktialueelle ja asuneet Isisin kalifaatissa sen kukistumisen aikaan. Kotiutettujen lasten iät vaihtelevat teini-ikäisestä taaperoikäiseen.

Aiemmin al-Holista Suomeen palanneet naiset ja lapset ovat paenneet leiriltä omin avuin. Suomen viranomaiset ovat kuitenkin auttaneet heitä pääsemään perille Suomeen.

Toukokuussa Suomeen saapui kolme leirillä ollutta naista ja yhdeksän lasta, jotka olivat paenneet leiriltä. Elokuussa Suomeen saapui myös leiriltä itse paennut äiti lapsineen.

Ulkoministeriön mukaan Koillis-Syyrian leireillä on edelleen viitisentoista suomalaislasta ja puolenkymmentä äitiä.

Yhteensä leireillä on yli 6 000 ulkomaalaista lasta ja noin 3 000 ulkomaalaista äitiä, joista EU-kansalaisia noin 600 lasta ja 300 naista. Lapsista noin puolet on alle viisivuotiaita, ministeriö kertoo.

https://twitter.com/Ulkoministerio/status/1340583263765557248

https://yle.fi/uutiset/3-11707651

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000007694376.html

https://twitter.com/Sisaministerio/status/1340584025933680641

STT

Kuvat: