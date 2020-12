Yle: Valtaosa sähköyhtiöistä pitää siirtohinnat ennallaan

Useimmat sähköyhtiöt aikovat ensi vuonna pitää siirtohintansa ennallaan, mutta kymmenkunta aikoo korottaa niitä, kertoo Yle. Varmistetut hintojen korotukset vaihtelevat Ylen kyselyn mukaan kahdesta prosentista 8,2 prosenttiin. Kolme yhtiötä arvioi, että hintojen korotuksia on ensi vuonna tulossa, mutta ne eivät olleet tehneet vielä päätöstä asiasta.

Kysely lähetettiin 77 sähköyhtiölle, joista 70 vastasi. Tämän vuoden aikana 22 yhtiötä on nostanut siirtohintojaan. Suurin piirtein yhtä moni nosti niitä vuonna 2019. Viisi yhtiötä nosti hintoja sekä viime että tänä vuonna. Hintojen laskut ovat harvinaisempia, mutta niitäkin löytyy tämän vuoden puolella kaksi ja ensi vuonna yksi.

Sähkönsiirtoyhtiöt perustelevat hinnankorotuksiaan toimitusvarmuuden parantamisella. Lainsäädäntöä on tiukennettu tuhoisien ja laajoja katkoksia aiheuttaneiden Hannu- ja Tapani-myrskyjen seurauksena. Katkojen välttämiseksi myrskyherkkiä ilmajohtoja on korvattu maakaapeleilla.

Siirtohinnat ovat sähkölaskun pakollinen osa, jota kuluttaja ei voi kilpailuttaa, koska sähköverkko on kullakin alueella toimivan sähköyhtiön monopoli.

Tuntuvat siirtohintojen korotukset ovat kaihertaneet monia kuluttajia, ja kansalaisaloite sähkön siirtohintojen kohtuullistamiseksi eteni viime kuussa eduskuntaan. Hallituksella on vireillä hanke sähkömarkkinalain muutoksesta, jolla siirtohintojen nousua kohtuullistettaisiin.

