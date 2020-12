Ylivelkaantuminen koskee yhä useampia suomalaisia

Ylivelkaantuminen on kymmenen vuoden aikana lisääntynyt selvästi, ilmenee Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin selvityksestä. Velkaantuminen on lisääntynyt kaikilla tilastomittareilla.

Esimerkiksi maksuhäiriöisten suomalaisten lukumäärä kasvoi vuosien 2009-2019 aikana reilulla 80 000 ihmisellä. Heitä oli viime vuonna 387 000.

Vuosikymmenen aikana naisten ylivelkaantuneisuus on suhteellisesti lisääntynyt ja miesten vähentynyt. Alle 25-vuotiaista nuorista yhä harvempi on ylivelkaantunut, mutta velkakierteeseen joutuneiden nuorten ulosottovelat ovat aiempaa suurempia. Yli 65-vuotiailla ylivelkaantuminen on ollut kasvussa.

STT

Kuvat: