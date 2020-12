”Yrittäkääpä elää elämänne ilman terveydenhoitajaa!” – Halikkolainen terveydenhoitaja Kristiina Laukkanen on vuoden 2020 Tyyne

Halikkolainen terveydenhoitaja Kristiina Laukkanen on vuoden 2020 Tyyne. Vuoden varsinaissuomalaisen Tyynen valitsee Varsinais-Suomen terveydenhoitajayhdistys.

Miksi juuri Laukkanen, entä mistä juontaa kunnianimi Tyyne?

Katsotaanpa, millaisia adjektiiveja Armfeltin ja Märynummen sekä Halikon lukion koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sekä laadunhallintatyön parissa työskentelevästä Laukkasesta yhdistyksen perusteluissa lausutaan:

– ”Äärest sopiva”, lämmin, sydämellinen, äidillinen, ammattitaitoinen, suoraselkäinen, avarakatseinen, luotettava, innostuva ja ”innostava työtoveri, jolla on jalat maassa ja sana hallitusti hallussa”.

Aika lista mairittelevia määreitä. Tunnistaako Kristiina Laukkanen itsensä edellä kirjatusta?

– On sydäntälämmittävää ja liikuttavaa, että työkaverit ovat noin sanoneet. Osa adjektiiveista on sellaisia, joita en ehkä itseeni liittäisi, mutta toki toivon, että olisin niiden kaikkien arvoinen, Laukkanen sanoo.

Kunnianimi Tyyne juontuu Tyyne Luomasta, joka sai ensimmäisenä Suomen terveydenhuoltoneuvoksen arvonimen vuonna 1961. Luoma on esikuva, minkä takia joka syksy Suomen 15 terveydenhoitajayhdistystä valitsee joukostaan vuoden Tyynen.

– Tyyne Luoma oli uraauurtava nainen. On kunnia olla vuoden Tyyne, Laukkanen sanoo.

Terveydenhoitajaliittoon kuuluu noin 7 500 jäsentä.

Luomalla oli monia luottamustehtäviä. Tämä pätee myös Laukkaseen, joka on toiminut Suomen terveydenhoitajaliiton luottamusmiehenä vuodesta 2014.

Vaikuttaa siltä, että luottamustehtävät kulkevat suvussa.

– Yksi kaunis päivä paljastui, että kaksi veljeäkin toimii luottamusmiehinä, terveydenhoitajauransa alusta alkaen ammattiyhdistystoiminnassa mukana ollut Laukkanen lisää.

Kristiina Laukkanen valmistui Salossa terveydenhoitajaksi vuonna 2006 ja aloitti työt samoin tein terveyskeskuksessa ja seuraavana vuonna koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Laukkasen mukaan työ on palkitsevaa, Salon työyhteisö on mahtava ja asiakkaat pitävät jokseenkin nuorekkaana:

– Työssä on jatkumoa: näkee, kuinka sama lapsi, jolle on tehnyt kouluuntulotarkastuksen, on kasvanut ylioppilaaksi. Samalla pysyy edes jotenkin kartalla, mitä nuorten maailmassa tapahtuu, myös SPR:n toiminnassa mukana oleva Laukkanen naurahtaa.

Oman osansa nuorisotietämykseen tuo myös oma iso perhe. Laukkasilla on lapsia viisi ja lapsenlapsia kymmenen, keväällä odotetaan yhdettätoista.

– Perheessä on kohta enemmän väkeä kuin mitä kokoontumisrajoitus sallii.

Terveydenhoitajuus ei ole vuoden Tyynelle ensimmäinen ura. Ennen sitä Laukkanen kouluttautui merkonomiksi ja työskenteli vakuutusvirkailijana, sen jälkeen perheen kasvaessa perhepäivähoitajana.

– Vaihto hoitoalalle alkoi kiinnostaa, ja alalla jo työskentelevä tytärkin kannusti opiskelemaan. Entisestä työstä on myös tällä alalla hyötyä, Laukkanen sanoo.

Juhlapuheissa terveyden- ja sairaanhoitajien työtä arvostetaan, käytännössä se voisi Laukkasen mukaan konkretisoitua enemmänkin. Esimerkiksi ongelmien ennaltaehkäisystä puhutaan enemmän kuin siihen osoitetaan resursseja.

– Palkkakin voisi olla korkeampi: terveydenhoitajilla on neljän vuoden ammattikorkeakoulututkinto, ja käytännössä kaikilla terveydenhoitajilla on myös sairaanhoitajan tutkinto.

Laukkanen lisää, että terveydenhoitajiin on tavallisen kansalaisen mahdotonta olla törmäämättä.

– Yrittäkääpä elää elämänne ilman terveydenhoitajaa! Ensimmäiseen törmää heti synnyttyään, sitten neuvolassa, koulun alkaessa, työelämässä ja elämän loppupäässä myös, Laukkanen sanoo.

Mikä on hieno asia: Suomessa yhteiskunta takaa jokaiselle oikeuden saada terveys- ja sosiaalialan palveluita.

Nyt tapetilla on koronapandemia ja kohta alkavat rokotukset. Ensimmäiset annetaan hoiva-alan työntekijöille. Laukkanen sanoo, että rokotukset ovat työssä arkea eikä ole kuullut rokotusvastaisesta terveydenhoitajasta.

Korona teettää lisää työtä, se ainakin on selvä. Osaa tartuntariski myös stressaa, vaikka hoiva-alalla suojautuminen taudeilta onkin itsestäänselvyys.

– On mielenkiintoista nähdä, miten koko väestön rokotus saadaan kevään kuluessa hoidettua. Jaksaako henkilökunta, urakka on iso. Toivottavasti lisätyö näkyy myös palkassa, Laukkanen sanoo.

Laukkasen omista asiakkaista korona ja sen aiheuttama stressi on näkynyt etenkin lukiolaisissa, joiden elämään koronalla on ollut isoimmat vaikutukset.

– Toivottavasti saadaan korona kuriin kesäksi ja päästään takaisin jonkin sortin normaaliin elämään.