Yrityskaupat kasvussa koronasta huolimatta – Yrityssalo aloittaa yrittäjille omistajanvaihdosklinikat

Varsinais-Suomessa on tehty kuluvan vuoden aikana yllättävän paljon yrityskauppoja koronasta huolimatta, kertoo Finnveran aluejohtaja Seija Pelkonen.

– Viime vuonna Finnvera oli rahoittamassa Varsinais-Suomessa vähän alle 70:ää yrityskauppaa. Tänä vuonna ollaan samassa vauhdissa, vaikka on ollut todella vaikeat ajat. Se on oikein positiivinen yllätys, Pelkonen sanoo.

– Saattaa olla, että yrittäjällä ei esimerkiksi riitä rahkeet laajentaa yritystä tai kansainvälistää sen toimintaa. Silloin yrityskauppa voi olla hyvä ratkaisu. Omistajanvaihdoksilla on huomattu olevan paljon positiivisia vaikutuksia, Pelkonen jatkaa.

Myös Salon seudulla yrityskauppoja on käynnissä koko ajan. Yrityssalon asiantuntijan Jukka Heinosen mukaan tarkkoja lukuja ei ole tiedossa, mutta Yrityssalossa käydään viikoittain useampia keskusteluja omistajanvaihdoksista.

Keskusteluissa yrittäjien tiedontarve on huomattu niin suureksi, että Yrityssalo on alkanut tänä vuonna tarjota yrittäjille entistä aktiivisemmin omistajanvaihdoksiin liittyviä palveluja. On järjestetty infotilaisuuksia, joissa on ollut runsaasti osanottajia, ja tehty verkkotallenteita, joilla on ollut paljon katsojia. Uusia infotilaisuuksia on tulossa tammi-maaliskuussa.

– Positiivinen koronan aikaansaama asia on, että niille yrittäjille, jotka ovat miettineet omistajanvaihdosta, asia on kristallisoitunut, koska ajattelemiseen on ollut aikaa. Korona on aktivoinut yrityksestä luopujia mutta toisaalta myös yritysten jatkajia, Heinonen sanoo.

Yrityssalossa on alkuvuoden aikana koottu pankkiireista, juristeista, yritysvälittäjistä ja konsulteista koostuva asiantuntijapooli. Yhdessä poolin kanssa Yrityssalo pyrkii neuvomaan yrityksestä luopujia sekä yrityksen ostamista harkitsevia.

Ensi viikolla aloitetaan uutena palveluna omistajanvaihdosklinikat, joita on jatkossa joka kuun toinen keskiviikko. Mukaan pääsee ottamalla yhteyttä Jukka Heinoseen.

– Meillä on huoli erityisesti siitä, että reuna-alueilla on paljon ikääntyneitä yrittäjiä, joiden yritystoiminnalle ei ole tiedossa jatkajaa. Heille yrityksen myynti voisi olla varteenotettava vaihtoehto, jotta työpaikat säilyisivät, sanoo Yrityssalon kehittämispäällikkö Maija Pirvola.

Sekä Finnvera että Yrityssalo haluavat muistuttaa yrittäjäksi ryhtyviä, että yksi vaihtoehto on yrityksen ostaminen. Silloin kaikkea ei tarvitse aloittaa aivan alusta.

– Yleensä menee monta vuotta ennen kuin uuden yrityksen saa kannattavaksi. Yritysostolla saa yritystoiminnalle ”lentävän lähdön”, Pelkonen kuvailee.

Jukka Heinosen mukaan rahoittajien suhtautuminen omistajanvaihdoksiin on tällä hetkellä kohtalaisen positiivinen. Paikallisten pankkien viesti on, että hyvät hankkeet saavat rahoitusta. Valtion omistama Finnvera on rahoittamassa noin kolmasosaa yrityskaupoista.

– Yritysten arvonmääritys saattaa olla nyt ainakin tietyillä aloilla haastavaa, koska aika on niin epävarma. Mutta pääsääntöisesti oikein hinnoitellut yritykset löytävät ostajan ja rahoitus järjestyy, Pelkonen sanoo.

Onnistunut yrityskauppa vaatii myyjältä yleensä huolellista valmistautumista. Joskus valmisteluun menee vuosia.

Jukka Heinonen toteaa, että haasteena on löytää ne iäkkäät yrittäjät, joiden tulisi jo iänkin puolesta aloittaa suunnittelu ja valmistautuminen yrityksestä luopumiseen.

– Ja yhtenä haasteena on, että ostajat eivät saa tietoa, että yrittäjä on luopumassa yrityksestään. Yrittäjän kannattaa kertoa myyntiaikeistaan ääneen, hän muistuttaa.

Heinonen neuvoo, että yritys kannattaa myös koko ajan pitää myyntikunnossa.

– Yrittäjä voi ajatella, että kyllä nämä koneet minulle riittävät ja palvelen enää vain näitä asiakkaita ja sitten lopetan. Mutta se on huono ajatusmalli. Yritys kannattaa pitää kilpailukykyisenä myyntihetkeen saakka.