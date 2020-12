Yritysten kustannustuki uudelleen hakuun – tukikausi pitenee viiteen kuukauteen

Yritysten kustannustuki tulee uudelleen hakuun. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) mukaan tuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronaepidemian aiheuttamasta vaikeasta taloustilanteesta.

TEMin tiedotteen mukaan tuki on tarkoitettu kaikille yrityksille, joiden liikevaihto on koronan vuoksi laskenut vähintään 30 prosenttia.

Tukikauden pituus pitenee viiteen kuukauteen. Aiemmin tukikausi oli kaksi kuukautta. Liikevaihdon laskua arvioidaan vertaamalla kesä-lokakuun tilannetta vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019.

Valtioneuvosto on erikseen listannut toimialat, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Kustannustuen toimialoihin kuuluvat nyt esimerkiksi hotellit, pitopalvelut ja henkilöstö- ja laitosruokalat sekä osa taiteen, viihteen ja virkistyksen aloista.

Aiempi kustannustuki sai moitteita siitä, että se ei kattanut esimerkiksi tapahtumajärjestäjiä.

Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia. Tällaisia ovat esimerkiksi ravintolat, kahvilat ja baarit, parturikampaamot ja kauneudenhoitopalvelut.

Ravintoloita on aiemmin tuettu erillisellä tuella.

Valtio varannut 550 miljoonaa

Yrityksillä on koronapandemian vuoksi pienentyneen liikevaihdon takia vaikeuksia selvitä liiketoiminnan joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista. Kustannustuki on korvaus näistä kuluista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista.

Valtiokonttori avaa haun yrityksille maanantaina. Valtio on varannut kustannustuen toiselle hakukierrokselle 550 miljoonaa.

Tukea voi saada korkeintaan 500 000 euroa tukikautta kohden.

Kustannustuki on yksi valtion keino tukea yrityksiä koronapandemiassa. Aiemmin käytössä olleilla Business Finlandin ja ELY-keskusten koronatuilla yritykset pystyivät kehittämään ja suuntaamaan toimintaansa uudelleen koronatilanteessa. Lisäksi käytössä on ollut myös muun muassa Finnveran takaukset.

Saila Kiuttu

STT

