Ainakin kaksi San Diegon eläintarhan gorillaa on saanut koronatartunnan

Yhdysvaloissa ainakin kaksi gorillaa on saanut positiivisen koronatestituloksen Kalifornian San Diegossa sijaitsevassa eläintarhassa. Kyseessä on nähtävästi ensimmäinen tunnettu tapaus, jossa virus olisi tarttunut luonnollisesti isoihin ihmisapinoihin.

Kalifornian kuvernöörin Gavin Newsomin mukaan kaksi gorillaa oli alkanut viime viikolla yskiä ja niillä on sittemmin todettu koronavirustartunta. Lisäksi kolmannella gorillalla on ollut oireita.

Gorilloiden uskotaan saaneen tartunnan oireettomalta eläintarhan työntekijältä, mutta asiasta ei ole vielä varmuutta.

Eläintarhan johtajan Lisa Petersonin mukaan gorillat voivat hyvin ja eläintarhassa ollaan toiveikkaita, että ne toipuvat täysin.

