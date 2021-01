Aktia Pankki maksaa osingot – uhmaa Fivan ja EKP:n suositusta

Aktia Pankki kertoo maksavansa osingot toissa vuodelta, mutta osingot asettuvat asteikon alalaitaan eli 60 prosenttiin tilikauden voitosta. Pankin osinkopolitiikan mukaan se jakaa osinkoja tilikauden voitosta 60-80 prosenttia.

Yhtiökokouksen valtuutus on 71 prosenttia tilikauden voitosta.

Finanssivalvonta (Fiva) antoi ennen joulua pankeille suosituksen, että ne noudattaisivat ”äärimmäistä varovaisuutta” voitonjaossaan syyskuun loppuun saakka. Suositus perustuu Euroopan keskuspankin linjanvetoon. Aktia uhmaa näin Fivan ja EKP:n suositusta.

Aktia perustelee osinkojen maksua vakavaraisuudellaan. Pankin mukaan on myös tärkeätä, että se on kiinnostava sijoituskohde tulevaisuudessa.

Aktian mukaan sen osingoilla tuetaan Suomen taloutta ja yhteiskuntaa.

Ålandsbanken on jo aiemmin päättänyt jakaa osingot täysimääräisinä. Lisäksi ahvenmaalainen pankki maksaa lisäosingot..

