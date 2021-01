Ålandsbanken ei noudata Finanssivalvonnan suositusta varovaisesta voitonjaosta – pankki jakaa tavallisen osingon lisäksi juhlaosingon

Ålandsbanken ei aio noudattaa Finanssivalvonnan (Fiva) pankeille antamaa suositusta varovaisesta voitonjaosta.

Ålandsbankenin hallitus päätti perjantaina, että pankki jakaa omistajilleen 80 sentin osakekohtaisen osingon sekä 20 sentin lisäosingon vuodelta 2019. Lisäosinko on pankin 100-vuotisjuhlaosinko.

Fiva oli ennen joulua antanut pankeille uuden suosituksen, että ne noudattaisivat ”äärimmäistä varovaisuutta” voitonjaossaan syyskuun loppuun saakka. Linjaus perustuu Euroopan keskuspankin EKP:n 15. joulukuuta antamaan suositukseen.

Ålandsbanken perustelee osinkopäätöstä sillä, etteivät viranomaisten suositukset tee eroa Euroopan vahvimpien ja heikoimpien pankkien välille. Pankki sanoo puntaroineensa tarkkaan osingonjakoon liittyvät riskit nykyisissä olosuhteissa.

Lisäksi Ålandsbanken huomauttaa, että sillä on Ahvenanmaalla noin 5 300 osakkeenomistajaa, jotka omistavat 56 prosenttia pankista. Ålandsbankenin mukaan Ahvenanmaan yhteiskunnalla on huomattavasti suurempi tarve osingoille kuin pankilla itsellään.

Nordea noudattaa suositusta

EKP suosittaa pankkeja jakamaan voittoa enintään 15 prosenttia vuosilta 2019 ja 2020 kertyneistä voitoista tai enintään 0,2 prosenttiyksikköä ydinvakavaraisuussuhteesta.

Koronapandemian vuoksi EKP ja sen perässä Fiva olivat viime maaliskuussa antaneet valvonnassaan oleville pankeille suosituksen, että ne pidättäytyisivät kokonaan voitonjaosta lokakuuhun asti. Kesällä suositusta jatkettiin tämän vuoden alkuun saakka.

Joulukuussa annettu uusi suositus ei siis ole aivan yhtä jyrkkä kuin aiemmat, mutta vaikuttaa silti merkittävästi pankkien osingonjakoon. Suomalaisista pankeista ainakin Nordea on kertonut noudattavansa EKP:n uutta suositusta.

Analyytikko: Saa nähdä rohkaiseeko muita seuraamaan

Sitä vastoin Ålandsbanken ilmoittaa tiedotteessaan suoraan, ettei aio noudattaa voitonjaosta annettua suositusta.

Inderesin pääanalyytikko Sauli Vilén kommentoi Twitterissä, että vaikka kyseessä on vain yksi pieni yhtiö, on Ålandsbankenin päätös silti ”aika iso juttu”.

– Saa nähdä rohkaiseeko tämä muita seuraamaan perässä, Vilén kirjoittaa.

Hänen mukaansa EKP katsoo asiaa koko järjestelmän näkökulmasta ja haluaa, että euroalueella pankkijärjestelmässä on maksimaaliset puskurit.

– Huonot ja hyvät pankit samassa nipussa, kun halutaan välttää leimaamista. Pankkikriisin todennäköisyyttä halutaan pienentää kaikin mahdollisin keinoin, Vilén sanoo.

Pankin mukaan suosituksen noudattaminen olisi suurempi riski

Ålandsbanken kertoo tehneensä tilikaudella 2019 historiansa parhaan tuloksen, ja tilikaudesta 2020 pankki ennakoi vieläkin parempaa.

Ålandsbankenin mukaan osinkosuositukset haastavat osakkeenomistajien edellytykset sijoittaa rahojaan pankkeihin. Pankki katsoo, että suosituksen noudattaminen olisi sille jopa suurempi riski kuin osinkojen maksaminen omistajille.

Helsingin pörssissä listatulla Ålandsbankenilla on Suomessa noin prosentin markkinaosuus lainoissa ja talletuksissa. Piskuinen Ålandsbanken on siten hieman erilaisessa asemassa kuin esimerkiksi Nordea, joka on Pohjoismaiden suurimpia pankkeja ja merkittävä palanen koko Euroopan pankkijärjestelmässä.

