Melania Trump tuomitsi väkivaltaisuudet ja peräänkuulutti yhtenäisyyttä

Yhdysvaltain presidentin puoliso Melania Trump tuomitsee kongressin mellakat ja sanoo, ettei väkivaltaa voi koskaan hyväksyä.

Melania Trump myös vetoaa amerikkalaisiin, jotta nämä lopettaisivat väkivallan, eivätkä tuomitsisi ihmisiä näiden poliittisen kannan tai ihonvärin perusteella, sanotaan Valkoisen talon verkkosivuilla olevassa kirjeessä.

– Viime viikon tapahtumat jättivät minut lamaantuneeksi ja pettyneeksi. Minusta on häpeällistä, että näiden traagisten tapausten jälkeen on ollut hekumallisia juoruja, perusteettomia henkilökohtaisia hyökkäyksiä ja vääriä syytöksiä minua kohtaan. Niitä levittävät ihmiset haluavat näkyvyyttä, Trump kirjoitti.

– Tämä aika on tarkoitettu maamme ja sen kansalaisten paranemiseen. Sitä ei tulisi käyttää henkilökohtaisten etuisuuksien tavoitteluun, hän jatkoi.

Trump ei yksilöinyt, mitä hän juoruilla tarkoitti.

Trumpin mukaan nyt olisi kuunneltava muita, keskityttävä yhdistäviin tekijöihin ja noustava erimielisyyksien yläpuolelle.

– On inspiroivaa, että niin monet ovat suhtautuneet intohimoisesti vaaleihin, mutta se intohimon ei saa antaa kääntyä väkivallaksi. Tiemme eteenpäin löytyy yhdistymisestä, yhteisten tekijöiden löytämisestä ja siitä, että olemme sellaisia ystävällisiä ja vahvoja ihmisiä, jollaiseksi meidät tiedän, Melania Trump sanoo.

Schwarzenegger arvosteli kovin sanoin kongressin mellakoitsijoita ja Trumpia, video nousi nettihitiksi

Kalifornian ex-kuvernööri Arnold Schwarzenegger, 73, on julkaissut Twitterissä videon, jossa hän ottaa voimakkaasti kantaa Yhdysvaltain kongressin valtaukseen. Videosta on tullut nettihitti. Siitä oli maanantaina aamupäivällä tykätty pitkälti toista miljoonaa kertaa, ja se oli jaettu eteenpäin yli 300 000 kertaa.

Itävallassa syntynyt Schwarzenegger rinnasti keskiviikon valtauksen Saksan kristalliyöhön vuonna 1938, jolloin juutalaisia vainottiin armotta ja heidän omaisuuttaan tuhottiin.

– Viime keskiviikkona näimme oman kristallimme Capitol-kukkulan ikkunoissa, Schwarzenegger sanoo.

Schwarzeneggerin mukaan presidentti Donald Trump on johtanut ihmisiä harhaan valheillaan ja syyllistynyt vallankaappausyritykseen.

– Isäni ja naapurimme johdettiin myös harhaan valheilla. Olemme nähneet, mihin se johtaa, Schwarzenegger sanoi natsivaltaan viitaten.

Schwarzenegger esitteli videolla myös Conan-elokuvan miekkaansa ja vertasi sitä demokratiaan.

– Demokratiamme on kuin tämän miekan teräs. Mitä enemmän sitä karkaisee, sitä vahvemmaksi se tulee, Schwarzenegger kiteytti.

Merkel pitää Trumpin sosiaalisen median tilien jäädyttämistä ongelmallisena

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin mukaan Donald Trumpin sosiaalisen median tilien jäädyttäminen on ongelmallista.

– Sananvapaus on perusoikeus, jolla on keskeinen merkitys. Tähän perusoikeuteen voidaan puuttua, mutta lain ja sen määräämien rajoitusten kautta, ei sosiaalisen median toimijoiden johtajien päätösten perusteella, Merkelin edustaja Steffen Seibert sanoi.

– Tästä näkökulmasta liittokansleri pitää ongelmallisena, että Yhdysvaltain presidentin tilit on pysyvästi jäädytetty, Seibert jatkoi.

Seibertin mukaan väkivallan lietsominen tileillä on ongelmallista sekin, mutta siihen tulisi puuttua niin, että valtio säätää sopivat lait.

Merkel on aikaisemmin sanonut olleensa ”surullinen ja raivoissaan”, kun Trumpia kannattavat mellakoitsijat valtasivat kongressin. Merkel on niin ikään syyttänyt Trumpia väkivaltaisuuksien lietsomisesta, kun hän ei tunnustanut vaalitappiotaan Joe Bidenille.

Twitter ilmoitti perjantaina jäädyttävänsä pysyvästi Trumpin tilin.

—-

Lähteenä myös AFP

https://www.whitehouse.gov/articles/first-lady-melania-trump-path-forward/

https://twitter.com/Schwarzenegger/status/1348249481284874240

Hannu Aaltonen

STT

Kuvat: