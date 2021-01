Asiantuntijaryhmä vaatii nopeita toimia virusmuunnosten leviämisen estämiseksi: korona tukahdutettava Suomessa ja rokotuksiin vauhtia

Eri alojen asiantuntijoista koostuva työryhmä vaatii nopeita toimia koronavirusmuunnosten leviämisen estämiseksi Suomessa.

Eroon koronasta -työryhmän mukaan koronapandemian tilannekuva on viime viikkojen aikana muuttunut hälyttävästi. Työryhmän mukaan uudet nopeasti leviävät virusmuunnokset ovat luoneet vakavan uhan juuri kun rokotusten alkaminen on tuonut toivoa epidemian voittamisesta.

Työryhmä sanoo muistiossaan, että muunnosten leviämistä Suomeen on torjuttava tehokkaasti. Kotoperäisen leviämisen uhkaa on ehkäistävä tukahduttamalla koronaepidemia Suomessa ja nopeuttamalla rokotusaikataulua.

Jos Britanniassa havaittu koronaviruksen muunnos alkaa levitä kotoperäisesti Suomessa, sen leviämisen estäminen voi työryhmän mukaan edellyttää yhteiskunnan erittäin tiukkaa sulkua. Suomenkin tilanne voi kriisiytyä viikoissa, työryhmä katsoo.

– Kriisin välttämiseksi on viivyttelemättä otettava käyttöön mahdollisimman tehokkaat toimet välittömän uhan torjumiseksi varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Jos myöhemmin osoittautuu, etteivät muunnokset leviäkään niin nopeasti kuin nyt on arvioitu, toimia voi aina keventää siinä vaiheessa, kun tutkimustietoa on saatavilla, muistiossa sanotaan.

– Nykyinen tieto muunnosten muodostamasta uhasta on kuitenkin hyvin laajaa, ja aikaa ei voi enää hukata tarkempien tulosten odotteluun.

Eroon koronasta -työryhmän muistion ovat allekirjoittaneet muun muassa professori Tuuli Lappalainen Columbian yliopistosta, tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta sekä diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä. Allekirjoittajina on kaikkiaan 34 eri alojen asiantuntijaa ja tieteentekijää.

Iiro-Matti Nieminen

STT

Kuvat: