Australian avoimeen tennisturnaukseen matkaavat pelaajat ovat kaksi viikkoa tiukassa karanteenissa ennen kauden ensimmäistä grand slam -turnausta

Tenniskauden ensimmäisessä grand slam -turnauksessa pelaavia pelaajia matkaa jo tällä viikolla Australiaan, jotta he ehtivät olla kaksi viikkoa karanteenissa ennen pelien alkamista. Koronarajoitusten takia Australian avoimet viivästyi totutulta paikaltaan tammikuusta helmikuulle ja alkaa 8. helmikuuta.

Tammi-helmikuun vaihteessa Melbournessa pelataan miesten ATP- ja naisten WTA-turnauksia, jotta pelaajat saisivat tuntumaa ennen arvokisaa.

Pelaajia odottaa Australiassa tiukka kuri, sillä Victorian osavaltiossa terveystilanne on koronaviruspandemian takia huono. Pelaajat voivat kuitenkin harjoitella karanteenijaksonsa aikana päivittäin viiden tunnin aikaikkunassa, jonka aikana pitää myös käydä tarvittaessa hierojalla tai saada muuta hoitoa. Muun osan eli 19 tuntia päivästään he viettävät hotellihuoneissaan.

Säännöt olivat liikaa ainakin Yhdysvaltain John Isnerille, joka on miesten maailmanlistalla 25. sijalla. Hän vetäytyi kisasta.

– Urani tässä vaiheessa haluan matkustaa perheeni kanssa. Australian avointen osalta se ei nyt onnistu, kahden lapsen isä Isner kertoi Floridan ATP-turnauksessa.

Henkinen paine kasvaa

Naisten kaksinpelin mestaruutta puolustava Sofia Kenin tyytyy tilanteeseen, vaikka pelaajan kannalta säännöt eivät ole ihanteelliset.

– Säännöt ovat kaikille samat, yhdysvaltalainen Kenin muistutti.

Jos pelaaja rikkoo sääntöjä, hän voi saada sakkoa, karanteeni voi pidentyä tai hänet voidaan karkottaa maasta. Ukrainalainen Elina Svitolina pestasi henkisen valmentajan, jotta selviäisi turnauksen aiheuttamasta lisästressistä.

– On tärkeää, että pysyy henkisesti vahvana ja vireänä, Svitolina kertoi.

Australiassa kuusi kaksinpelimestaruutta voittanut Roger Federer vetäytyi hänkin Melbournen arvoturnauksesta. Sveitsiläinen kuntoutuu yhä polvileikkauksesta, mutta myös karanteenisäännöt vaikuttivat päätökseen. Hän ei halunnut perheensä viettävän kahta viikkoa hotellihuoneessa, sillä karanteenin aikana vain pelaajat saavat ulkoilla viiden tunnin ajan päivässä.

Osa pelaajista, esimerkiksi maailmanlistan ykkönen Novak Djokovic, viettää karanteeniajan Adelaidessa ja pelaa siellä näytöskisassa.

