BC Nokia luopuu ainakin kahdesta ulkomaalaispelaajastaan

Miesten Korisliigassa hyvissä asemissa oleva BC Nokia joutuu tekemään radikaaleja ratkaisuja. Seuran nettisivuilla kerrotaan, että ulkomaalaispelaajista sentteri Khaliq Spicer ja takamies Wesley Washpun on ”vapautettu joukkueen toimesta etsimään uusia mahdollisuuksia”.

Lisäksi koko joukkueen kanssa on neuvoteltu palkanalennuksista.

Nokia kohtaa keskiviikkona Kataja Basketin vieraskentällä.

– Heille ja agenteille on annettu lupa hakea uusia mahdollisuuksia, mutta on pieni mahdollisuus, että Washpun pelaa, joukkueen general manager Marko Pirhonen sanoo STT:n jutussa.

Vastaavasti ulkomaalaisnelikon muut miehet Daeshon Francis ja Jeffrey Garrett Junior pelaavat todennäköisesti Joensuussa. Silti heidänkin kanssaan ovat käynnissä keskustelut heidän jatkamisestaan joukkueessa.

– Koska tilanne on, ettei yleisöä tällä hetkellä oteta katsomoon, niin meidän on reagoitava jollain tapaa. Tässä mennään niin sumuun ja budjetti on heittänyt häränpyllyä, että yritämme varmistaa meidän ensi kauden toiminnan, Pirhonen kertoo.

Hän sanoo Nokian valmistautuvan siihen, että koko loppukausi menee ilman yleisöä.

– Semmoinen kutina minulla on.

BC Nokia oli erittäin hyvässä tilanteessa ennen viime viikon jättiyllätystä eli kotitappiota Korihaille. Joukkue jatkaa kautta kuuden voiton ja neljän tappion saldolla.

Aiemmin korisliigajoukkueista oli keventänyt kulurakennettaan Kouvolan Kouvot, joka jatkaa kautta yhden ulkomaalaispelaajan eli Bo Zeiglerin kanssa. Kouvot isännöi Vilpasta perjantaina. Korihait ei puolestaan ole hankkinut Zeiglerille korvaajaa.

Lisäksi Seagullsilla ja Karhubasketilla on tällä hetkellä kolme ulkomaalaispelaajaa.

Juttuun päivitetty muiden muassa palkanalennusneuvottelut 12.1. kello 15.25.