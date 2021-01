Biden toivoo senaatin suoriutuvan samaan aikaan sekä Trumpin virkasyytteen käsittelystä että uuden hallinnon virkanimityksistä

Yhdysvalloissa tuleva presidentti Joe Biden sanoo toivovansa ja odottavansa, että maan senaatti pystyy käsittelemään samaan aikaan useita keskeisiä asioita, kertovat muun muassa uutiskanava CNN ja Washington Post -lehti.

Bidenin mukaan senaatin käsittelyyn ovat tulossa hänen hallintonsa virkanimitykset sekä seuraava koronaviruksen vaikutuksiin liittyvä elvytyspaketti. Lisäksi kongressin edustajainhuone on ilmoittanut esittävänsä väistyvälle presidentille Donald Trumpille virkasyytettä, joka on niin ikään siirtymässä senaattiin.

Edustajainhuoneen on määrä äänestää virkasyytteestä keskiviikkona, CNN kertoo lähteidensä pohjalta.

https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-impeachment-news-01-11-21/index.html

https://www.washingtonpost.com/politics/2021/01/11/trump-impeachment-biden-transition-live-updates/

STT