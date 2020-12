Britannia on nyt irti EU:sta – siirtymäkausi on päättynyt

Britannian EU-ero on nyt täyttä totta, sillä brexitin siirtymäkausi on loppunut.

Muodollisesti saarivaltio jätti unionin jo yksitoista kuukautta sitten, mutta vasta nyt päättyi muun muassa ihmisten ja palveluiden vapaa liikkuvuus Britannian ja 27 EU-maan välillä.

Brexit-arki merkitsee muutoksia esimerkiksi rajamuodollisuuksiin, työlupiin ja lisääntyvään byrokratiaan.

Britannian ja EU:n uutta kauppasuhdetta määrittelevä sopimus sai lainvoiman viime tingassa eli torstain vastaisena yönä.

Britannia liittyi EU:n edeltäjän Euroopan talousyhteisön EEC:n jäseneksi vuoden 1973 alussa.

Brexit-kansanäänestyksen lopputulos selvisi juhannuksena 2016, kun noin 52 prosenttia äänestäneistä kannatti EU-eroa.

Pääministeri Theresa May käynnisti keväällä 2017 muodollisesti eroprosessin, joka olisi pitänyt saada EU:n perussopimuksen mukaisesti päätökseen kahden vuoden aikana.

Erosopimus syntyikin marraskuussa 2018, mutta se ei kelvannut Britannian parlamentille, joka äänesti sopimuksen nurin kaikkiaan kolme kertaa.

Tämän jälkeenkään ei asia edennyt kovin rivakasti saati mutkattomasti, ja viime vaiheissa pakkaa sekoitti koronapandemia.

Lopulta uusi, alkuperäisiä suunnitelmia suppeampi kauppasopimus syntyi jouluaattona ja sai lainvoiman juuri vuodenvaihteen alla, kun kuningatar Elisabet vahvisti sopimuksen allekirjoituksellaan.

Näin EU:n historiassa on ensimmäinen valtio irtautunut unionista. EU:ssa on jäljellä 27 maata. Suomi liittyi EU:hun vuonna 1995 samaan aikaan Ruotsin ja Itävallan kanssa.

STT

Kuvat: