Britannialainen oikeusistuin päättää Assangen mahdollisesta luovutuksesta Yhdysvaltoihin

Britannialainen oikeusistuin päättää tänään, luovutetaanko tietovuotosivusto Wikileaksin perustaja Julian Assange Yhdysvaltoihin. Oikeuden oli määrä antaa päätös jo viime syksynä, mutta sitä lykättiin vuodenvaihteen yli.

Yhdysvallat on vaatinut Britanniaa luovuttamaan Assangen, jota se syyttää vakoilusta. 49-vuotiasta Assangea odottaa Yhdysvalloissa yhteensä 18 syytettä, jotka liittyvät Wikileaksin vuonna 2010 julkaisemiin salaisiksi luokiteltuihin asiakirjoihin.

Vuodetussa noin 500 000 asiakirjan aineistossa käsiteltiin muun muassa Afganistanin ja Irakin sotatoimiin liittyviä yksityiskohtia. Yhdysvaltain hallinto väittää, että Assange olisi auttanut entistä tiedusteluanalyytikkoa Chelsea Manningia varastamaan vuodetut asiakirjat.

Jos Assange luovutettaisiin Yhdysvaltoihin ja tuomittaisiin siellä kaikista niistä syytteistä, joita häntä vastaan on nostettu, hän voisi saada jopa 175 vuoden tuomion.

Jos oikeus päätyy Assangen luovuttamisen kannalle, puolustus valittaa päätöksestä lähes vuorenvarmasti. Oikeustaistelu saattaa lopulta kestää vuosia.

Euroopan neuvosto on aiemmin arvioinut, että Assangen luovuttaminen Yhdysvaltoihin olisi ”jäätävä isku” sananvapaudelle.

Assange perusti Wikileaks-vuotosivuston vuonna 2006.

Ecuadorin lähetystöstä vankilaan

Luovutusoikeudenkäynti on viimeisin oikeustaistelu, jonka Assange on kohdannut kymmenen vuoden takaisen tietovuodon jälkeen.

Muutama kuukausi Wikileaksin suurvuodon jälkeen elokuussa 2010 kaksi naista teki Assangesta rikosilmoituksen Ruotsin poliisille. Toinen syytti Assangea raiskauksesta, toinen seksuaalisesta ahdistelusta.

Estääkseen luovutuksensa Ruotsiin Assange sulkeutui Ecuadorin Lontoon-suurlähetystöön vuonna 2012. Hän päätyi lopulta viettämään lähetystössä seitsemän vuotta, kunnes toissa vuoden huhtikuussa Ecuador käski häntä lähtemään. Britannian poliisi pidätti Assangen, ja hänet tuomittiin vankilaan seksuaalirikossyytteisiin liittyneiden takuuehtojen rikkomisesta.

Assange on ollut siitä lähtien Lontoossa sijaitsevassa korkean turvallisuusluokan vankilassa Belmarshissa.

Monet asiantuntijat ja ihmisoikeusjärjestöt ovat olleet huolestuneita Assangen terveydentilasta hänen vangitsemisensa aikana. Assangen asianajajat ovat toistuvasti muistuttaneet päämiehensä horjuvasta terveydestä sekä koronavirustartunnan mahdollisuudesta vankilassa. Riippumaton YK:n ihmisoikeusasiantuntija varoitti marraskuussa, että kuukausien vankeus on huonontanut merkittävästi Assangen terveyttä.

