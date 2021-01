CBS: Kaksi virginialaispoliisia sai syytteet tunkeutumisesta Yhdysvaltain kongressiin

Kaksi virginialaista poliisia on saanut syytteet tunkeutumisesta Yhdysvaltain kongressirakennukseen Washingtonissa viime viikon mellakoiden yhteydessä, kertoo CBS.

Thomas Robertson ja Jacob Fracker eivät olleet mellakoiden aikana virkatehtävissään vaan vapaa-ajallaan.

Robertson ja Fracker työskentelevät virginialaisen Rocky Mountin kaupungin poliisilaitoksella. Rocky Mount sijaitsee noin 300 kilometriä Washingtonista lounaaseen.

Robertsonista ja Frackerista otettiin kuva heidän ollessaan kongressirakennuksessa. Robertson myöhemmin jakoi kuvan Facebookissa ja kertoi olevansa kuvasta ylpeä. Robertsonin mukaan kuva osoittaa, että hän ja Fracker ovat valmiita ”panemaan nahkansa peliin”.

Robertson ja Fracker ovat toistaiseksi pidätetty virantoimituksesta.

Myös uinnin olympiavoittaja saanut syytteen

Aiemmin tänään uutisoitiin, että Yhdysvaltain oikeusministeriö on nostanut syytteen uinnin olympiavoittajaa Klete Kelleriä vastaan osallistumisesta hyökkäykseen kongressin rakennukseen Washingtonissa viime viikolla.

Videotaltiointien mukaan Keller oli mukana presidentti Donald Trumpin kannattajien muodostamassa joukossa, joka väkivalloin tunkeutui kongressirakennukseen. Kellerillä oli yllään Yhdysvaltain olympiajoukkueen viralliselta kisa-asulta näyttävä takki.

Kelleriä syytetään laittomasta tunkeutumisesta kongressin rakennukseen, väkivaltaisesta käyttäytymisestä ja viranomaisten vastustamisesta.

Keller, 38, osallistui olympialaisiin vuosina 2000, 2004 ja 2008 ja oli kaksi kertaa voittamassa olympiakultaa 4×200 metrin vapaauinnissa. Keller voitti myös kaksi olympiapronssia 400 metrin vapaauinnin henkilökohtaisessa kilpailussa.

Olympiavuosien jälkeen Kellerin elämä on ollut vaikeuksien täyttämää, sillä avioeron ja työttömyyden ohella Keller on ollut myös asunnottomana ja asunut ajoittain autossaan.

STT

