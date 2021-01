Chicago Bullsissa pelaavan Lauri Markkasen joukkuetoverilla todettu koronatartunta

NBA-koripalloliigan Chicago Bullsissa pelaavan Lauri Markkasen joukkuetoverilla on todettu koronavirustartunta. Asiasta kertoi Chicagon päävalmentaja Billy DonovanNBC:n mukaan.

Tartunta on todettu Chandler Hutchisonilla ja Donovan kertoi siitä Hutchisonin luvalla.

Hutchison, Markkanen, Tomas Satoransky ja Ryan Arcidiacono olivat jo eilen sivussa ottelusta Washington Wizardsia vastaan NBA:n terveys- ja turvallisuusprotokollan vuoksi.

Markkasella ja kahdella muulla pelaajalla ei välttämättä ole koronavirusta, mutta he ovat saattaneet olla läheisessä kontaktissa Hutchisonin kanssa ja ovat siksi sivussa joukkueen toiminnasta.

Nelikko oli sivussa myös aikaisin lauantaiaamuna Suomen aikaa pelatusta vierasottelusta Milwaukee Bucksia vastaan. Chicago hävisi ottelun 96-126.

NBA:n protokolla määrää, että positiivisen koronatartunnan jälkeen pelaajalla on oltava vähintään kymmenen oireetonta päivää ennen kuin hän voi aloittaa harjoittelun.

Kymmenen oireettoman päivän jälkeen pelaajan on läpäistävä sydäntestejä ja harjoiteltava yksin kaksi päivää. Sen jälkeen hän saa liittyä taas muun joukkueen vahvuuteen.

https://www.nbcsports.com/chicago/bulls/bulls-announce-chandler-hutchison-tested-positive-covid-19-4-protocol

Ville Väänänen

STT

