CNN: Ainakin 140 republikaaniedustajaa aikoo vastustaa Bidenin vaalivoiton vahvistamista

Ainakin 140 republikaania aikoo vastustaa Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamista kongressin edustajainhuoneessa eli maan parlamentin alahuoneessa, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN saamiensa tietojen pohjalta. Tieto perustuu kahden republikaaniedustajan kanssa käytyihin keskusteluihin.

Republikaaniedustaja sekä kongressin ala- että ylähuoneessa on kertonut julkisesti vastustavansa vaalituloksen vahvistamista, joten asiasta tullaan äänestämään 6. tammikuuta.

Protestiliikkeen ei kuitenkaan uskota muuttavan tulosta. Edustajainhuoneessa on 435 paikkaa. Bidenin puolueella demokraateilla on hallussaan sen enemmistö.

Marraskuun vaalit hävinnyt istuva presidentti Donald Trump on esittänyt jatkuvia perättömiä syytöksiä vaalivilpistä. Republikaaninen puolue on asettunut asiassa monin paikoin hänen taakseen. Useat oikeusistuimet, vaaliviranomaiset ja ministeriöt ovat kuitenkin tyrmänneet väitteet vilpistä.

https://edition.cnn.com/2020/12/31/politics/electoral-college-house-republicans/index.html

STT

Kuvat: