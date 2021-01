Diggins karkasi voittoon Tour de Skillä, Pärmäkoski oli 10:s – Bolshunov voitti miesten takaa-ajon

Yhdysvaltain Jessica Diggins on hiihtänyt voittoon maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen kolmannella etapilla ja noussut kiertueen kärkeen. Diggins karkasi muilta 10 kilometrin takaa-ajokilpailun viimeisellä kierroksella.

Toiseksi hiihti Yhdysvaltain Rosie Brennan ja kolmanneksi Ruotsin Frida Karlsson, joka teki matkan varrella töitä yhdysvaltalaishiihtäjien kanssa edetessään. Kärjessä takaa-ajoon lähtenyt Ruotsin Linn Svahn putosi kuudenneksi. Svahn hiipui kärkikolmikon taakse ennen kolmen kilometrin täyttymistä.

Vapaalla hiihtotavalla Krista Pärmäkoski oli paras suomalainen ylitettyään maalilinjan kymmenentenä. Hän paransi takaa-ajossa kaksi sijaa.

– Suorituksena ihan tosi hyvä. Varman päälle pelattu. Pitkä turnee vielä edessä, ja on parempi pelata varman päälle, Pärmäkoski sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Hän uskoi, että Italian Toblachin kilpailut antavat paremman kuvan hänen vireestään kuin Val Müstairin vuoristo-oloissa hiihdetyt matkat. Kaksi seuraavaa kilpailua hiihdetään noin 1 200 metrissä, kun Sveitsissä hiihtäjät kilpailivat noin 1 700 metrissä.

Suomalaisista maailmancupin pisteille hiihti myös Johanna Matintalo, joka putosi kaksi sijaa sijalle 21. Jasmi Joensuu oli 39:s ja Katri Lylynperä 46:s.

Kiertue jatkuu tiistaina Toblachissa vapaalla hiihtotavalla. Maanantaina hiihtäjillä on välipäivä.

Bolshunovin selkeä johto

Miesten takaa-ajokilpailussa voittoon hiihti Venäjän Aleksandr Bolshunov. Venäjän Artjom Maltsev oli vapaalla hiihtotavalla 15 kilometrin takaa-ajossa toinen ennen Ranskan Maurice Manificat’ta.

Takaa-ajo hiihdettiin Tourin kokonaistilanteen järjestyksessä.

Bolshunov johtaa kiertueen kokonaiskilpailua 53 sekunnin erolla Maltseviin ja reilulla minuutilla Manificat’han.

– Ei paha tilanne, mutta kisoja on vielä paljon jäljellä, Bolshunov arvioi tilannetta Ylen tv-lähetyksessä.

– Eikä tämä helppoa ollut. Varsinkin viimeisellä kierroksella piti tehdä kovasti töitä.

Markus Vuorela oli parhaana suomalaisena 29:s. Juho Mikkonen oli 36:s, Lauri Lepistö 57:s ja Verneri Suhonen 68:s.

Vuorela herkuttelee cuppisteillä

Vuorela on kokonaiskilpailussa vajaat neljä minuuttia Bolshunovista jäljessä. Eniten hän iloitsi toisesta peräkkäisestä maailmancupin pistesijasta.

– Ihan herkkua, kun pääsee pisteille, Vuorela sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Sunnuntain ohjelmassa oli vielä koronatestit, minkä jälkeen maajoukkue oli lähdössä Italian Toblachiin.

– Välipäivä edessä, joten jää vähän aikaa palautua. Tästä on hyvä jatkaa, joten tästä vain ylöspäin, Vuorela kaavaili jatkoa.

Tour de Ski jatkuu tiistaina miesten vapaan hiihtotavan 15 kilometrin kilpailulla.

Pasi Rein

STT

