Edustajainhuone äänesti Trumpin virkasyytteeseen asettamisesta – kymmenen republikaania äänesti Trumpia vastaan

Yhdysvalloissa edustajainhuoneen enemmistö on äänestänyt presidentti Donald Trumpin virkasyytteeseen asettamisen puolesta.

Trumpia syytetään kiihotuksesta kapinaan. Demokraattien mielestä Trump yllytti kannattajiaan kapinaan usuttaessaan nämä mellakoimaan kongressitalolle viime viikon keskiviikkona.

Trump on maan ensimmäinen presidentti, joka on asetettu virkasyytteeseen kahdesti, sillä joulukuussa 2019 hän sai virkasyytteen Ukraina-skandaalin takia.

Demokraattienemmistöisessä edustajainhuoneessa äänestyksen lopputulos oli selvä jo etukäteen, joten mielenkiinto kohdistui siihen, kuinka moni republikaani äänestää demokraattien kanssa Trumpia vastaan. Virkasyytettä puolsi kymmenen republikaania, mukaan lukien edustajainhuoneen kolmanneksi korkea-arvoisin republikaani Liz Cheney.

Trumpin viraltapano edellyttää langettavaa tuomiota myös senaatin virkarikosoikeudenkäynnissä. Asian käsittelyä senaatissa ei todennäköisesti ehditä aloittaa ennen kuin Trumpin presidenttikausi päättyy 20. tammikuuta.

Vaikka Trump saisi langettavan tuomion vasta virkakautensa päättymisen jälkeen, senaatti voi silti päättää estää Trumpia enää pyrkimästä julkiseen virkaan tulevaisuudessa.

