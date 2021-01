Edustajainhuone aloitti järeiden turvatoimien ympäröimänä istuntonsa, jossa on tarkoitus asettaa Trump virkasyytteeseen

Yhdysvalloissa kongressin edustajainhuone on aloittanut istuntonsa, jossa sen on tarkoitus äänestää presidentti Donald Trumpin asettamisesta virkasyytteeseen.

Istunnossa keskustellaan ensin asiasta, ja äänestys on todennäköisesti ohjelmassa vasta myöhään illalla Suomen aikaa.

Demokraattien mielestä Trump yllytti kannattajiaan kapinaan usuttaessaan nämä mellakoimaan kongressitalolle viikko sitten.

Demokraateilla on edustajainhuoneessa enemmistö, ja syytteen odotetaankin menevän läpi. Myös ainakin viisi republikaania aikoo äänestää virkasyytteen puolesta, mukaan lukien edustajainhuoneen kolmanneksi korkea-arvoisin republikaani Liz Cheney.

Viime viikon tapahtumat ovat kääntäneet osan republikaaneista presidentti Trumpia vastaan ennennäkemättömällä tavalla oltuaan tähän asti lähes täydellisen uskollisia presidenttiä kohtaan. Valkoisessa talossa uskotaan mediatietojen mukaan, että jopa 20 republikaania voi liittyä demokraattien rinnalle ja äänestää Trumpin asettamisesta virkasyytteeseen.

Edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi ilmoitti alkuviikosta, että edustajainhuone äänestää virkasyytteestä, jos Trump ei eroa tai jos varapresidentti Mike Pence ei syrjäytä Trumpia perustuslain 25. lisäyksen nojalla. Edustajainhuone hyväksyi tiistaina pitkälti symbolisen aloitteen, jolla se vaati Penceä aloittamaan Trumpin viraltapanon. Pence on jo ilmoittanut, ettei aio tehdä niin.

Kääntyykö McConnell Trumpia vastaan?

Trumpista tulisi ensimmäinen presidentti, joka on asetettu virkarikossyytteeseen kahdesti, sillä joulukuussa 2019 hän sai virkarikossyytteen Ukraina-skandaalin takia.

Vaikka virkasyytteen odotetaan menevän läpi, Trumpin viraltapano edellyttäisi langettavaa tuomiota myös senaatin virkarikosoikeudenkäynnissä. Asian käsittelyä senaatissa ei todennäköisesti ehditä aloittaa ennen kuin Trumpin presidenttikausi päättyy 20. tammikuuta.

Mutta vaikka Trump saisi langettavan tuomion vasta virkakautensa päättymisen jälkeen, senaatti voi silti päättää estää Trumpia enää pyrkimästä julkiseen virkaan tulevaisuudessa.

Senaatin republikaaninen enemmistöjohtaja Mitch McConnell suhtautuu New York Timesin mukaan virkasyytteeseen myönteisesti ja olevan avoin Trumpin tuomitsemiselle senaatissa. McConnell on tiettävästi raivoissaan Trumpille viime viikon tapahtumista ja katsoo, että nyt olisi hyvä tilaisuus vapauttaa republikaanipuolue presidentin otteesta.

McConnell on tehnyt läheistä yhteistyötä Trumpin kanssa tämän presidenttikauden ajan, mutta heidän välinsä menivät käytännössä poikki joulukuussa, kun McConnell tunnusti Joe Bidenin presidentinvaalien voittajaksi.

McConnellin päätös voi ratkaista sen, äänestääkö riittävän moni senaatin republikaani langettavan tuomion puolesta.

Metallinpaljastimien kautta istuntosaliin

Viime viikolla kongressitalon heikot turvatoimet herättivät ihmetystä, ja tällä kertaa alue on suojattu järein turvatoimin. Rakennuksessa on CNN:n mukaan esimerkiksi paljon raskaasti aseistettuja kansalliskaartin sotilaita.

Kongressiedustajien täytyy kulkea metallinpaljastimen läpi päästäkseen istuntosaliin, mitä ei ole koskaan ennen tapahtunut.

Varapresidentin virka-asunto puolestaan on suojattu vahvemmin turvatoimin kuin kertaakaan sitten syyskuun 2001 terrori-iskujen.

Washingtoniin on julistettu hätätila, joka on voimassa tulevan presidentin Bidenin ensi viikon virkaanastujaisiin saakka.

Demokraatit ja republikaanit vääntävät ennen äänestystä

Edustajainhuoneen sääntökomitean demokraattipuheenjohtaja Jim McGovern aloitti keskiviikon istunnon perustelemalla, miksi Trumpin toiminta edellyttää virkasyytettä.

– Donald Trump ja hänen liittolaisensa lietsoivat väkivaltaisen väkijoukon vihaa, McGovern sanoi CNN:n mukaan.

Republikaaniedustaja Tom Cole puolestaan sanoi omassa puheenvuorossaan, että virkasyyte presidenttiä vastaan jakaisi turhaan amerikkalaisia. Colen mielestä virkasyyteprosessia ei pitäisi myöskään viedä läpi näin hätäisesti.

Edustajainhuoneen demokraattinen enemmistöjohtaja Steny Hoyer puolestaan nosti puheenvuorossaan esille republikaanit, jotka ovat ilmaisseet kannattavansa virkasyytettä, ja huomautti että asialle on kannatusta yli puoluerajojen.

Presidentti seuraa virkasyyteäänestystä ilman pääsyä sosiaaliseen mediaan

Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla ei ole oikeudellista strategiaa itsensä puolustamiseksi virkasyytteeltä, CNN kertoo.

Trumpilla ei ole tälle päivälle virallista ohjelmaa, ja hänen odotetaan seuraavan edustajainhuoneen virkasyyteäänestystä televisiosta. Presidentin tiedetään olevan suuttunut virkasyytemenettelystä, mutta hän ei pysty reagoimaan tapahtumiin Twitterissä, sillä Twitter sulki viime viikolla hänen tilinsä lopullisesti. Trump on saanut porttikiellon myös useimpiin muihin suuriin somepalveluihin.

Osa presidentin avustajista olisi halunnut avata Trumpille tilin johonkin pienempään palveluun, mutta Trumpin vävy ja neuvonantaja Jared Kushner sekä apulaiskansliapäällikkö Dan Scavino olivat estäneet tämän.

Kun Trump asetettiin virkasyytteeseen ensimmäisen kerran vuosi sitten, hänen lakitiiminsä teki aktiivisesti töitä presidentin puolustamiseksi. Trumpilla oli silloin takanaan myös koko republikaanipuolue.

Vaikka useimpien republikaanien odotetaan nytkin äänestävän virkasyytettä vastaan, juuri kukaan ei ole puolustanut presidentin toimintaa, vaan sanonut virkasyytettä kansaa tarpeettomasti jakavaksi toimeksi.

CNN kertoo myös, että Trump on viime päivinä pohtinut itsensä ja perheenjäsentensä armahtamista. Perheenjäsenensä Trump voi kiistatta armahtaa, mutta presidentin itsearmahdusoikeudesta on asiantuntijoiden kesken erimielisyyttä, ja asia menisi luultavasti korkeimpaan oikeuteen.

New Yorkin kaupunki lopetti yhteistyön Trumpin kanssa

Presidenttikautensa päätyttyä Trump joutuu ratkomaan bisnesimperiuminsa ongelmia, jotka ovat kärjistyneet viimeviikkoisen kongressitalon hyökkäyksen jälkeen.

Useat yritykset ovat ilmoittaneet, etteivät enää tee yhteistyötä Trump Organizationin kanssa. Trump esimerkiksi menetti vuoden 2022 PGA-mestaruusturnauksen, joka oli tarkoitus järjestää hänen omistamallaan golfklubilla New Jerseyssä.

New York Timesin mukaan myös Trumpin yritysten suurin luotottaja Deutsche Bank on päättänyt lopettaa yhteistyön hänen kanssaan.

Viimeisin isku tuli keskiviikkona, kun New Yorkin kaupunki ilmoitti purkavansa sopimuksensa Trump Organizationin kanssa. Trumpin yritykset ovat pyörittäneet kaupungissa kahta luistelukaukaloa, Central Parkin karusellia sekä golfkenttää Bronxissa.

New Yorkin pormestarin Bill de Blasion mukaan viimeviikkoinen kapinaan yllyttäminen oli rikollista toimintaa, joka on peruste sopimusten purkamiselle.

Anssi Rulamo

STT

Kuvat: