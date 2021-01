EKP:n Lagarde uskoo digitaalisen euron tulevan viidessä vuodessa

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde uskoo, että digitaalinen euro tulee käyttöön viiden vuoden kuluessa. Hän sanoo kuitenkin, että ottaa aikaa ennen kuin digieuron turvallisuus on varmistettu.

Lagarden mukaan digitaaliselle eurolle on kysyntää. Hän huomauttaa, että setelit ja kolikot pysyvät käytössä digieuron rinnalla.

EKP on saanut lausunnot digitaalisen euron käyttöönotosta yli 8 000 taholta. Suurin huoli on yksityisyyden säilyminen digivaluuttaa käytettäessä.

Keskuspankin mukaan suuri vastaajien määrä kertoo suuresta kiinnostuksesta digieuroa kohtaan.

Digitaalisen euron kannattajat pitävät valuutan etuna aiempaa nopeampaa ja halvempaa maksamista, kun sen avulla vältetään perinteisen pankkitoiminnan kalliit kustannukset.

Lagarde huomauttaa myös, että digitaalinen euro löisi laudalta kryptovaluutat, kuten bitcoinin, joille hän vaatii tiukempaa sääntelyä.

STT

