Ensi viikolla Salossa luistellaan jo ulkojäällä, Teijon rinteisiin pääsee viikonloppuna

Salossa ei vielä kuluvana talvena ole päästy hiihtämään eikä luistelemaan ulkona, mutta nyt näyttää toiveikkaalta. Ensimmäistä kertaa tänä talvena säätiedotus lupaa koko viikon ajaksi pakkasia, joten Salon kaupunki voi aloittaa luistelukenttien jäädyttämisen.

– Uskon, että ensi viikolla pääsee luistelemaan jo useammassa paikassa, sanoo Salon kaupungin liikuntapaikkamestari Jani Virtanen.

Työ aloitettiin heti maanantaina. Aluksi kenttiä siivottiin uudenvuoden roskista, jonka jälkeen päästiin kastelemaan ja jäädyttämään.

Ensimmäisenä työn alle otettiin Moision, Paukkulan ja Halikon koulukeskuksen luistelukentät. Myös torin ympyräparkki aiotaan tänäkin vuonna jäädyttää, mutta se ei ole ensimmäisten joukossa.

– Ensin pyrimme saamaan valmiiksi koulujen jäät, jotta koululaiset pääsisivät luistelemaan, Virtanen toteaa.

Salossa peruskoululaiset palaavat joululomalta ensi maanantaina 11. tammikuuta.

Hiihtolatuja on odotettava vähän pidempään. Luonnon lunta on vasta hyvin ohuelti, mutta yli 5 asteen pakkanen mahdollistaa lumettamisen aloittamisen.

– Loppuviikosta pääsee mahdollisesti lumettamaan. Kilometrin mittaisenkin ladun lumettaminen vaatii tykitystä parin päivän ajan, Virtanen kertoo.

Koronarajoitukset ovat sulkeneet Salossa kaikki sisäliikuntapaikat ainakin 10. tammikuuta asti, mutta ulkoliikuntapaikat ovat käytössä, kunhan muistaa säilyttää liikkuessa turvavälit. Luistelukentät ja hiihtoladut tehdään siis aivan normaaliin tapaan.

– Ainakaan tällä haavaa niiden käyttöä ei ole kielletty, Virtanen toteaa.

Kaupunki tiedottaa, kun luistelukenttiä ja latuja saadaan auki.

Teijo Ski & Action Parkissa lumetus aloitettiin jo sunnuntaina iltapäivällä, vaikka pakkasta olikin vasta 1–2 astetta.

– Menneinä vuosina ei olisi tykitetty vielä näin pienillä pakkasilla, koska se ei ole tehokasta. Mutta nyt täytyy tehdä näin, koska pakkaset ovat niin kortilla. Meille on niin tärkeää saada rinteet auki, toteaa Teijo Ski & Action Parkin rinnepäällikkö Jarkko Rannikko.

Teijon rinteillä oli jo entuudestaan kolmimetrisiä kinoksia, jotka saatiin aikaan joulukuun alkupuolen pakkasilla. Niitä ei ole levitetty, ja ne ovat säilyneet.

– Koululaiset ovat käyneet näillä lumivalleilla pulkkailemassa. Lisäksi on tehty paljon välinekauppaa. Perheet ovat käyneet vaihtamassa välineitä, kun vanhat ovat käyneet lapsille pieniksi. Otamme vanhat vaihdossa, Rannikko kertoo.

Rinteisiin pitäisi Teijolla päästä tulevana viikonloppuna. Lauantaina 9. tammikuuta pyritään avaamaan keskuksen pienemmät eturinteet, sompahissi ja mattohissi. Päärinteet ja ankkurihissi on tarkoitus avata ensi viikolla.

– Nyt se talvi alkaa. Joskus on mennyt vieläkin pidemmälle, ennen kuin on päästy avaamaan rinteet, ja on tullut kuitenkin hyvä kausi, Rannikko toteaa.