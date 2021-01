Etelä-Suomeen vielä kipakampaa pakkasta perjantaina – Lapissa taas sää lauhtuu

Pakkanen paukkuu ja aurinko paistaa perjantaina erityisesti maan eteläosissa.

Etelä-Suomessa sää on kirkas ja selkeä, ja pakkasasteet ovat noin 20-25 välillä. Aamulla lämpötilat voivat olla jopa lähes 30 astetta pakkasella sisämaassa ja itäosissa.

Maan etelä-, keski-, länsi- ja itäosiin on annettu perjantaille myös pakkasvaroitus.

Lapissa tilanne on kuitenkin toinen, kun pakkanen heikkenee vähitellen pohjoisesta alkaen, kertoo STT:lle päivystävä meteorologi Juha Tuomola Ilmatieteen laitokselta. Tuomolan mukaan perjantaina lämpötila kohoaa Pohjois-Lapissa jopa lähelle nollaa, muualla Lapissa lämpötilat ovat noin 10-15 pakkasasteen tuntumassa.

Lapissa oleva heikko lumisadealue liikkuu vähitellen kohti etelää ja sää lauhtuu jonkin verran pohjoisesta alkaen. Maan keskiosissa voikin sataa lunta perjantaina.

Sää lämpenee hieman viikonlopuksi

Lauantaina sää hiukan lauhtuu ympäri maata. Maan itäosiin on silloin luvassa noin 20 pakkasastetta, mutta muualla maassa lämpötilat ovat noin 10-15 astetta miinuksella. Länsirannikolla lämpötilat voivat nousta jopa lähelle nollaa.

Etelä-Suomessa lämpötilat voivat laskea alimmillaan noin 15 pakkasasteen tuntumaan, Lapissa ne ovat noin 10 astetta miinuksella.

Etelässä aurinko paistaa kirkkaasti lauantainakin, kun taas maan itä- ja pohjoisosissa on luvassa pilvisempää säätä.

Myös sunnuntaina lämpötilat pysyttelevät noin viiden ja kymmenen pakkasasteen välillä.

Yksittäisten lumikuurojen lisäksi yhtenäisiä lumisateita ei ole luvassa viikonlopun aikana, Tuomola sanoo.

Syke ja Tukes varoittivat kuplahallien lumikuormariskeistä

Suomen ympäristökeskus (Syke) sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittivat torstaina kuplahallien lumikuormariskeistä runsaiden lumisateiden jälkeen.

Isojen hallien ja maneesien sekä erityisesti kuplahallien kattorakenteita on nyt syytä tarkkailla aktiivisestii, suosittelevat Syke ja Tukes.

Useita kuplahalleja on romahtanut viime päivinä. Muiden vastaavien hallien sulkemista on Syken ja Tukesin mukaan syytä harkita.

Sanna Raita-aho, Pertti Mattila

STT

Kuvat: