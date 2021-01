Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta odotetaan päätöstä Venäjän toimista Krimillä

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) odotetaan antavan tänään päätöksensä Venäjän toimista Krimillä.

Ihmisoikeustuomioistuimen suuren jaoston on määrä kertoa päätöksestään aamupäivällä alkavassa julkisessa kuulemisessa.

Ukraina on jättänyt EIT:hen lukuisia valituksia Venäjän toimista niin Krimillä kuin Itä-Ukrainassa. Nyt julkistettavan päätöksen käsittely on perustunut kahteen Ukrainan tekemään valitukseen.

Valitukset eivät ole koskeneet varsinaista niemimaan anastamista vaan siellä miehityksen jälkeen tapahtuneita tekoja. Venäjä miehitti ja liitti itseensä Ukrainalle kuuluvan Krimin alueen keväällä 2014.

Ukraina on muun muassa tuonut esiin, että Venäjä on surmannut ja vanginnut ukrainalaisia sotilaita ja poliiseja sekä estänyt lehdistön toimintaa.

Lisäksi Ukrainan mukaan sen kansalaisten omaisuutta on takavarikoitu laittomasti ja ukrainalaisia on pakotettu ottamaan Venäjän kansalaisuus.

