Euroviisupaikasta kilpailevat muun muassa Danny ja Aksel – UMK-voittaja selviää ensi kuussa

Tänä vuonna Suomen euroviisupaikkaa tavoittelee seitsemän ehdokasta. Uuden musiikin kilpailun (UMK) voittajalle annettavasta viisupaikasta kisaavat Oskr, Teflon Brothers x Pandora, Danny, Laura, Aksel, Blind Channel ja Ilta.

Kilpailukappaleet julkaistaan yksi kerrallaan torstaista alkaen aina keskiyöllä muun muassa Yle Areenassa, Youtubessa sekä Spotifyssa. Jokaisella UMK-finalistilla on oma julkaisupäivä.

Suomen edustaja Euroviisuihin valitaan UMK-finaalissa 20. helmikuuta. Se on katsottavissa Yle TV1:stä ja Yle Areenasta sekä kuunneltavissa Radio Suomesta ja Yle X3M:ltä. Voittajan valitsevat tv:n katsojat ja kansainvälinen UMK-raati. Katsojien äänten painoarvo on 75 ja raadin 25 prosenttia.

UMK-kilpailuun tuli lähes 300 hakemusta. Kappaleet finaaliin valitsi jälleen YleX:n musiikkipäällikkö Tapio Hakasen vetämä UMK-ammattilaisraati.

– Vuoden 2021 UMK:n artisti- ja biisikattaus on kaikkien aikojen kovatasoisin. Mukana on monipuolinen joukko artisteja todellisista legendoista ja listaykkösistä uusiin ja nouseviin nimiin, Hakanen sanoo tiedotteessa.

Eurovision laulukilpailu on määrä järjestää Hollannin Rotterdamissa 18.-22. toukokuuta. Viime vuonna korona pakotti perumaan viisut.

Konkareita ja maiden välistä yhteistyötä

Finalisteista ehdottomasti pisimmän uran musiikin parissa on tehnyt musiikkineuvos Ilkka Lipsanen eli Danny. Seitsemän euroviisukarsinnan lisäksi hän on muun muassa kisannut Paul Ankaa,Nancy Sinatraa ja Tom Jonesia vastaan poplaulun maailmanmestaruuskisassa Rio de Janeirossa vuonna 1968.

Mukana on myös toinen viisukonkari, sillä Laura Pöldvere on edustanut Viroa Euroviisuissa vuonna 2005 ja 2017.

Suomi-Ruotsi-yhteistyötä edustaa Teflon Brothers x Pandora. Kokoonpanossa mukana oleva Pandora on ruotsalaistähti, jota pidetään yhtenä eurodancen uranuurtajista. Pandoralla on myös suomalainen puoliso ja hän asuu puolet ajastaan Suomessa.

Aksel Kankaanrantapuolestaan voitti UMK-kilpailun viime vuonna, mutta tuolloin matka Rotterdamiin jäi tekemättä, koska Euroviisut peruttiin koronan takia.

Eeva Nikkilä-Kiipula

STT

