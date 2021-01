Fox Newsin lähteet: Trump myöntää olevansa osittain syypää kongressitalon mellakkaan

Yhdysvaltain väistyvä presidentti Donald Trump on myöntänyt olevansa osittain syypää kongressitalon tapahtumiin, kertoo uutiskanava Fox News lähteisiinsä pohjaten.

Foxin lähteiden mukaan Trump oli ottanut asian esille keskustelussa edustajainhuoneen republikaanisen vähemmistöjohtajan Kevin McCarthyn kanssa.

Kaksi erillistä lähdettä on kertonut Foxille McCarthyn välittäneen Trumpin näkemyksen edustajainhuoneen republikaanien kesken maanantaina käydyssä puhelinkokouksessa. Puhelun yhteydessä McCarthy oli ollut yhtä mieltä siitä, että Trump on ainakin osittain vastuussa kongressitalon valtausyrityksestä.

Trumpin kannattajien keskiviikkoisen mellakoinnin aikana kuoli viisi ihmistä, joista yksi oli kongressin poliisi.

https://www.foxnews.com/politics/trump-acknowledged-he-bears-some-blame-for-capitol-riot-last-week-in-call-with-mccarthy-sources

STT

Kuvat: