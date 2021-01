Gallup: Konservatiivien enemmistö sulaisi ja pääministeri menettäisi paikkansa, jos Britanniassa järjestettäisiin vaalit nyt

Britanniassa konservatiivien enemmistö parlamentin alahuoneessa sulaisi ja pääministeri Boris Johnson menettäisi paikkansa vaalipiirissään, mikäli parlamenttivaalit pidettäisiin nyt. Asia käy ilmi mielipidekyselystä, josta uutisoivat muun muassa Times ja Guardian.

Lehtien mukaan kysely mittaa nyt ensimmäistä kertaa laajemmin kansan tuntoja siitä, miten pääministeri Johnson hallituksineen on suoriutunut koronaviruskriisin ja brexitin hoidossa.

Tutkimuslaitos Focaldatan toteuttamaan kyselyyn vastasi joulukuussa yli 22 000 ihmistä.

Times kertoo, että suurista puolueista konservatiiveista ja työväenpuolueesta kumpikaan ei mittauksen mukaan saisi suoraan enemmistöä alahuoneeseen. Alahuoneessa on yhteensä 650 paikkaa.

Työväenpuolue saisi kyselyn mukaan noin 37,7 prosenttia äänistä ja konservatiivit noin 35,6 prosenttia. Tällöin työväenpuolue saisi alahuoneeseen 282 paikkaa ja konservatiivit 284 paikkaa eli noin 80 paikkaa nykyistä vähemmän. Konservatiivien menettämät paikat sataisivat pääosin työväenpuolueen laariin. Erityisesti työväenpuolueen kannatus lisääntyisi jälleen Englannin pohjois- ja keskiosissa sekä Walesissa, joista konservatiivit keräsivät viime vaaleissa vahvan äänisaaliin.

Skotlannissa kansallispuolue SNP vaikuttaa kyselyn perusteella vahvistavan kannatustaan entisestään. Se saisi 57 jaossa olevasta 59 paikasta. Timesin mukaan tulosta voi pitää vahvana luottamuslauseena Skotlannin pääministerille ja kansallispuolueen puheenjohtajalle Nicola Sturgeonille.

”Konservatiiveilla riittää tekemistä”

Britanniassa pidettiin ennenaikaiset parlamenttivaalit joulukuussa 2019 brexitiin liittyvän pattitilanteen takia. Konservatiivit saivat tuolloin merkittävän vaalivoiton. Perinteisesti työväenpuoluetta kannattavien äänestäjien on tulkittu kääntyneen tuolloin konservatiivien taakse brexitin varmistamiseksi.

– Vuosi suuren vaalivoiton jälkeen on selvää, että konservatiiveilla riittää tekemistä, mikäli he haluavat varmistaa vahvan enemmistön tulevissa vaaleissa, Focaldatan perustaja Justin Ibbett sanoi Timesin mukaan.

Britanniassa on määrä pitää parlamenttivaalit seuraavan kerran toukokuussa 2024.

Mari Areva

STT

