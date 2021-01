Georgiassa äänestetään tänään Bidenin tulevan hallinnon kannalta tuiki tärkeissä senaatinvaaleissa

Georgian osavaltiossa käydään tänään kahdet senaatin uusintavaalit, joissa ratkeaa, kumpi puolue hallitsee Yhdysvaltain senaattia seuraavat kaksi vuotta.

Demokraattien on voitettava molemmat kilvat, jotta se saisi senaattiin enemmistön. Tällöin senaatissa olisi demokraattien ja republikaanien välillä 50-50-tasatilanne ja tulevan varapresidentin Kamala Harrisin ääni takaisi demokraateille enemmistön.

Senaatin enemmistö parantaisi tulevan presidentin Joe Bidenin mahdollisuuksia saada lainsäädäntöä hyväksytyksi, koska silloin koko kongressi olisi demokraattien hallinnassa.

Istuvat republikaanisenaattorit David Perdue ja Kelly Loeffler saavat vastaansa demokraattihaastajat Jon Ossoffin ja Raphael Warnockin. Warnock olisi voittaessaan ensimmäinen Georgian osavaltiosta valittu musta senaattori.

Toisin kuin Perdueta, Loeffleria ei ole valittu senaattiin vaaleilla, vaan hänet nimitettiin senaattoriksi vuosi sitten terveysongelmien takia eronneen Johnny Isaksonin korvaajaksi. Muun muassa tämän vuoksi Loefflerin tappiota Warnockille pidetään hieman todennäköisempänä kuin Perduen tappiota Ossoffille.

Georgian senaattipaikat ratkeavat vasta nyt, koska osavaltion laki vaatii uusintavaaleja, jos kukaan ehdokas ei saa yli 50 prosenttia äänistä vaalien ensimmäisellä kierroksella.

Äänestysinto ratkaisee paljon

Mielipidekyselyiden perusteella kisoista odotetaan erittäin tasaisia. FiveThirtyEightin koostamissa mielipidetiedusteluiden keskiarvoissa demokraattiehdokkaat ovat olleet niukasti republikaanien edellä.

Biden voitti Georgian marraskuun presidentinvaaleissa reilun 11 000 äänen erolla, mikä kertoo siitä, että puolueet ovat osavaltiossa erittäin tasaväkisiä.

Vaalituloksen kannalta ratkaisevaa on, kumpi puolue saa kannattajansa paremmin liikkeelle. Ennakkoäänestyksen perusteella vaikuttaa siltä, että demokraattien äänestysaktiivisuus on korkealla tasolla marraskuun vaaleihin nähden, vaikka usein äänestysinto putoaa selvästi uusintavaaleissa.

Isojen panosten vuoksi molemmat puolueet ovat käyttäneet vaalikampanjoihin ennätyksellisen määrän rahaa.

Äänestyspaikat avautuvat tänään iltapäivällä Suomen aikaa ja sulkeutuvat keskiviikon vastaisena yönä. Tuloksia saadaan keskiviikon mittaan. Jos kisoista tulee äärimmäisen tasaisia, voi tuloksen ratkeaminen venyä, sillä presidentinvaalien tapaan vaaleissa on annettu paljon postiääniä, joiden laskeminen on hitaampaa.

Anssi Rulamo

STT

