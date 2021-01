Golfin arvoturnaus vetäytyy Trumpin omistamalta kentältä

Golfin miesten arvoturnaus vetäytyy presidentti Donald Trumpin omistamalta kentältä. Ammattilaisjärjestö PGA:n mestaruuskilpailu oli määrä pelata vuonna 2022 Trump National -kentällä New Jerseyn osavaltion Bedminsterissä, mutta yhdysvaltalaisjärjestö päätti siirtää kisan muualle.

PGA of America -järjestö arvioi, että mestaruuskilpailun järjestäminen Trumpin omistamalla kentällä voisi haitata golfjärjestön mainetta. Järjestö päätyi kentän vaihtamiseen julkisuuden paineessa. Lajin on toivottu ottavan etäisyyttä Trumpiin, joka voi saada presidenttikautensa toisen virkasyytteen viimeviikkoisten Washingtonin mellakoiden ja niihin yllyttämisen takia.

Trump on innokas golffaaja, ja hän omistaa useita golfkenttiä.

PGA:n mestaruuskilpailu on yksi neljästä miesten vuosittaisesta arvoturnauksesta.

