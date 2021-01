Heinosen TPS-laina jatkuu kesäkuun loppuun – ”Ykkönen on hänelle nyt oikea sarja”

SalPan kasvatin Elmo Heinosen jalkapalloura jatkuu Ykkösessä pelaavassa Turun Palloseurassa.

Espoolaisen Hongan sopimuspelaaja Heinonen, 23, siirtyi kesken viime kauden lainalle TPS:ään. Nyt tuota lainaa on jatkettu kesäkuuhun 2021 asti.

Heinonen siirtyi SalPasta Honkaan elokuussa 2019, mutta ei saanut missään vaiheessa roolia joukkueessa. Heinonen pääsi Hongassa ja TPS:ssä kausien 2019–2020 aikana kentälle 11 liigaottelussa yhteensä 178 minuutin ajaksi.

Tulevalla kaudella Heinosen rooli oletettavasti kasvaa, sillä Veikkausliigasta pudonnut TPS on menettänyt lukuisia hyökkääjiä. Heinosen lisäksi TPS etsii vielä yhtä kärkipelaajaa.

– Elmo sopii meidän kuvioomme erinomaisen hyvin. Hän ei ollut viime syksynä hyvässä fyysisessä kunnossa ja loukkaantui vielä päälle. Elmo on fyysinen ja vahva juoksija, erinomainen pääpelaaja ja kova työntekijä, TPS:n päävalmentaja Jonatan Johansson kertoi TPS:n nettisivuilla.

– Elmo on meille tuttu pelaaja, hän on ollut aikaisemmin jo kahteen otteeseen täällä. Uskomme, että Ykkönen on hänelle nyt oikea sarja, TPS:n urheilujohtaja Mika Laurikainen vakuuttaa.

Heinonen on kolmas SalPa-lähtöinen pelaaja, joka on tehnyt tammikuussa sopimuksen Ykkösessä pelaavan seuran kanssa. Aiemmin Olli Jakonen siirtyi SalPasta Ekenäs IF:ään ja Ollin isoveli Oskari Jakonen teki jatkosopimuksen TPS:n kanssa.

Tällä hetkellä ainoa salolaislähtöinen liigapelaaja on Valkeakosken Hakassa jatkava keskuspuolustaja Niklas Friberg.