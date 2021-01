Helsingin ja Tallinnan matkustajaliikenteessä kokeillaan laivassa tehtäviä koronatestejä

Helsingin ja Tallinnan välisessä matkustajaliikenteessä tarjotaan loppuviikosta vapaaehtoisia koronatestejä jo laivamatkan aikana. Laivalla testausta kokeillaan perjantaina yhdellä aluksella ja viikonloppuna kaikilla tätä väliä kulkevilla matkustajalaivoilla.

Ensi maanantaina arvioidaan, miten toimiva testausmalli tämä olisi, kertoo Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalveluiden johtaja Leena Turpeinen.

Testejä tarjottiin kahtena sunnuntaina satamassa, mutta silloin vain ani harva tuli testiin. Jos testi tehdään jo laivassa, tavoitetaan myös automatkustajat paremmin.

Laivoilla on tässä vaiheessa mukana kaksi näytteenottajaa ja kaksi muuta hoitajaa. Menomatkalla Tallinnaan he valmistelevat testauspaikan ja paluumatkalla ottavat testejä. Heidän määräänsä katsotaan sen mukaan, millaista kiinnostusta testiin osallistuminen matkustajissa herättää.

Jos malli osoittautuu toimivaksi ja sitä jatketaan, testausta ei Turpeisen mukaan ole tarkoitus tarjota kaikilla Helsingin ja Tallinnan väliä kulkevilla vuoroilla. Testaus kannattaa keskittää niihin vuoroihin ja päiviin, jolloin mukana on paljon maahan tulijoita.

Koronarajoitusten vuoksi iso osa laivamatkustajista on Suomeen töihin tulevia ihmisiä.

