Helsingin pelastuslaitos kehottaa välttämään ylimääräistä autoilua – lunta tulossa paljon

Helsingin pelastuslaitos kehottaa välttämään lähipäivinä ylimääräistä liikkumista autolla. Vähintään vuorokauden kestävä sakea lumisade on tuomassa pääkaupunkiseudulle huonon ajokelin.

Runsaan lumisateen odotetaan alkavan tiistaina heti aamuyöllä. Ennusteen mukaan lunta tulee Helsingin seudulla yhtäjaksoisesti keskiviikon aamuun asti.

Ajokeli on tänään huono suuressa osassa maata lumisateen sekä lumisten ja liukkaiden tienpintojen vuoksi, varoittavat Tieliikennekeskus ja Ilmatieteen laitos.

Ensi yönä lisää lunta

Huomenna Varsinais-Suomen, Kymen, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Satakunnan alueilla on Ilmatieteen laitoksen meteorolohi AriMustalan mukaan odotettavissa jopa erittäin huonoa liikennesäätä. Etelä-Savon ja Etelä-Savon alueilta Pohjois-Pohjanmaan länsiosiin sekä Pohjanmaalle on luvassa huonoa ajokeliä.

– Seuraava lumisadealue saapuu iltayöllä Lounais-Suomeen, josta se leviää Etelä- ja Länsi-Suomeen. Koko huomisena päivänä ja vielä keskiviikkonakin pyryttää voimakkaasti. Samalla on tulossa voimakasta idän ja kaakon välistä tuulta.

Ilmatieteen laitos kuvailee alkuviikon lumisadetta ”poikkeuksellisen runsaaksi”.

Laitoksen mukaan suurimmat lumikertymät saadaan Rauma-Lahti-linjan eteläpuolella, missä voi kolmen vuorokauden aikana maanantaista keskiviikkoon kertyä yhteensä 30-40 senttiä lunta, paikoin jopa 50 senttiä.

Varsinkin lounaassa lumisade voi olla märkää ja herkästi puihin tarttuvaa, jolloin puiden taipumisesta sähkölinjoille voi aiheutua sähkökatkoja.

Ilmo Ilkka, Pertti Mattila

STT

