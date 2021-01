Toini-pyryn sankimmat sateet ovat väistyneet, mutta lunta tulee niin kauan kun ”pilvi jaksaa sataa” – pyryn silmässä Uudellamaalla lunta kertynyt paikoin yli 25 senttiä

Toini-pyryn sankin lumentulo on lakannut, mutta heikentynyt tuuli ja lumisade jatkuvat yhä yöhön asti, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Lunta kertyi eniten Uudellamaalla, kertoo meteorologi Juha Tuomola.

– Helsinki-Vantaan lentoasemalla on periaatteessa ollut 33 sentin muutos. Espoon Nuuksiossakin kasvu on ollut 27 senttiä, Tuomola sanoo.

Helsinki-Vantaan lentoaseman mittausasemalla mitattiin aamulla lumen syvyydeksi 58 senttimetriä. Lumi on mittauspaikalla kinostunut, ja käsin mitattaessa hangen paksuus oli kymmenisen senttiä ohuempi.

Meteorologin mukaan virallinen tulos on kuitenkin automaatin antama mittaustulos. Tämä tarkoittaa, että Helsinki-Vantaalla on mitattu Suomen suurin lumen syvyys. Ennen Toini-pyryä syvimmät hanget mitattiin Enontekiössä, jossa lunta oli puoli metriä.

Muualla eteläisessä Suomessa lumimäärät kasvoivat 5-15 senttiä, keskisessä Suomessa hanget eivät välttämättä kohonneet niinkään paljon.

Vielä muutama sentti tuloillaan

Tuomolan mukaan lunta voi vielä tulla muutamia senttejä.

– Pahinhan tässä on jo takana lumentulon suhteen. Sade ei kuitenkaan lopu vaan muuttuu vain heikommaksi, kunnes pilvi ohenee niin paljon, ettei se enää jaksa sataa.

Myös tuulet ovat heikkenemään päin. Tuomolan mukaan eteläisen Suomen manneralueilla tuulennopeudet ovat 5-7 metriä sekunnissa, keskisessä Suomessa tätäkin heikompia.

Lumentulo hellittää yön aikana, ja huomenna pakkanen kiristyy Toini-pyryn vaikutusalueella Etelä- ja Keski-Suomessa. Huonon ajokelin varoitukset vaihtuvatkin pakkasvaroituksiksi, jotka ovat voimassa lähes koko maassa maan eteläosaa lukuun ottamatta.

Mika-Matti Taskinen

STT

Kuvat: