Helsinki aloittanut hoivapalvelujen asukkaiden koronarokotukset

Helsingissä on aloitettu hoivapalvelujen asukkaiden koronarokotukset, kertoo kaupunki tiedotteessa.

Rokotteen saavat aluksi neljän seniorikeskuksen asukkaat, joita on vajaa tuhat. Keskukset valikoituivat ensimmäisten joukossa rokotettaviin kokonsa vuoksi.

– Nämä ovat isoja keskuksia, jolloin pystytään tehokkaasti rokottamaan iso määrä asukkaita kerralla, kertoo STT:lle Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen.

Kaupungin mukaan tavoitteena on rokottaa noin 2 000 ihmistä tämän viikon aikana. Luvussa on mukana seniorikeskuksien asukkaiden lisäksi kaupungin terveydenhuollon henkilökuntaa.

– Se ryhmä, josta viime viikolla aloitettiin, jatkaa rokotuksiaan tällä viikolla. Lisäksi mukaan otetaan jo nyt tässä vaiheessa ympärivuorokautisen hoivan asukkaat, sanoo Pikkarainen.

Helsingissä ympärivuorokautisten hoivapalvelujen asukkaita on noin 4 400. Hieman alle puolet heistä asuu kaupungin kymmenessä seniorikeskuksessa.

Viime viikolla rokotteen sai Helsingissä vajaa tuhat terveydenhuollon ammattilaista.

Henrietta Nyberg

STT

