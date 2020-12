Hiihtokauden ensimmäinen suurtapahtuma mittaa sopeutumiskykyä – Tour de Ski käynnistyy Sveitsissä sprinttikilpailuilla

Perinteeksi muodostuva maastohiihdon Tour de Ski käynnistyy tänään sprinttikilpailuilla Sveitsin Val Müstairissa. Vapaan sprintin aika-ajot alkavat kello 10.15. Pudotushiihdot ovat ohjelmassa iltapäivällä kello 12.45 alkaen.

Tour de Ski mittaa urheilijoiden sopeutumiskykyä erilaisilla matkoilla, hiihtotavoilla ja erilaisissa olosuhteissa. Kuormaa kertyy matkustamisesta ja nyt myös koronaviruksen välttelystä.

– Tourin perusluonne on se, että kilpaillaan melkein joka päivä. Mennään paikasta toiseen ja pitää olla valmis muutoksiin. Ympäristö ei ole stressitön, Suomen maajoukkuevalmentaja Ville Oksanen avasi Hiihtoliiton virtuaalisessa mediatilaisuudessa.

Perjantain vapaan sprinttien jälkeen lauantaina ohjelmassa on perinteisen ja sunnuntain vapaan normaalimatkan kilpailut. Naiset hiihtävät niissä 10 ja miehet 15 kilometrin matkat.

Val Müstairin jälkeen hiihtäminen jatkuu Italian Toblachissa ja sitten Val di Fiemmessä. Kilpailu päättyy 10. tammikuuta loppunousuun.

– Ne hetket, jotka pystyy palautumaan, pitää käyttää hyväksi. Koronatilanne voi aiheuttaa lisähaasteita joihinkin asioihin, mutta sen ei pidä antaa vaivata mieltä, Oksanen jutteli.

”Se on rankka turnee”

Suomen miesten nelikosta Lauri Lepistö, Juho Mikkonen, Markus Vuorela ja Verneri Suhonen vain Lepistö on hiihtänyt aiemmin Tourilla. Naisten viisikosta Krista Pärmäkoski ja Kerttu Niskanen ovat kokeneita koluajia.

– Kovalla kilpailuvietillä pärjää, ja rennoin fiiliksin saa lähteä. Kisasuoritusten lisäksi joutuu henkisesti lataamaan joka päivä. Se on rankka turnee. Pitää nauttia jokaisesta kilpailusta, myös loppunoususta. Sen päällä on hieno tunne, Niskanen kuvaili.

Pärmäkoski haluaa hyvän harjoitusjakson jälkeen kääntää kauden oikeaan suuntaan ja hakea hyviä kokemuksia. Tourin jälkeen päätavoite on Oberstdorfin MM-kilpailuissa.

– Tavoittelen Tourilla hyviä sijoituksia ja hyviä suorituksia. Paras muisto on se, kun olin kakkonen. Se oli yksi parhaista loppunousuista, kun pidin itseäni ahtaalla, Pärmäkoski muisteli vuotta 2017, jolloin hän oli kokonaiskilpailun toinen.

Niskasen ja Pärmäkosken lisäksi Suomen naisten joukkueessa hiihtävät ensikertalaiset Katri Lylynperä, Johanna Matintalo ja Jasmi Joensuu.

Kärkimaista Norja ei ole mukana Tourilla, mutta Suomen tavoin myös Ruotsi palaa maailmancupin laduille joulukuun harjoitusjakson jälkeen. Suomalaiset ja ruotsalaiset hiihtivät maailmancupia viimeksi marraskuun lopussa Rukalla.

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: