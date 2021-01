Hultqvist suitsuttaa Ruotsin ilmapuolustuksen paranemista – pitkän kantaman maataisteluohjuksia, sata Gripen-hävittäjää, Patriot-ilmatorjuntaohjuksia

Ruotsin lähivuosien lisäpanostukset sotilaalliseen maanpuolustukseen parantavat ”radikaalisti” ilmapuolustuskykyä, sanoo puolustusministeri Peter Hultqvist. Hän viittaa muun muassa Gripen-hävittäjiin hankittaviin uusiin ohjuksiin, jotka mahdollistavat iskut pitkälle vihollisen maaperälle.

– Se on merkittävä vahvistus Ruotsin operatiiviseen kykyyn sekä myös tärkeä turvallisuuspoliittinen viesti, Hultqvist kuvaili.

Uusien E-mallin Gripeneiden lisäksi Ruotsi jatkaa lentämistä myös vanhemmilla C/D-mallin koneilla, joten ilmavoimien hävittäjävahvuus on yhteensä noin sata konetta, Hultqvist totesi puheessaan Folk och Försvarin perinteisessä turvallisuuskonferenssissa.

Ruotsin ostamien ensimmäisten Patriot-ilmatorjuntaohjusten on puolestaan määrä olla operatiivisessa käytössä tämän vuoden loppuun mennessä, Hultqvist lupasi. Lisäksi laivaston Visby-luokan korvetteihin on tulossa oma ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, mikä tuo liikkuvaa ilmatorjuntakykyä pitkin rannikkoa.

– Tukikohtien ja pienten maa-alueiden paikallisen puolustamisen sijaan siirrymme nyt ilmapuolustukseen, joka voi tulevaisuudessa puolustaa kokonaisia alueita, Hultqvist kuvaili.

Puolustuksen romuttaminen nopeaa, rakentaminen hidasta

Valtiopäivien joulukuussa hyväksymän puolustuspäätöksen ja siinä kaavaillun varusteluohjelman on määrä olla valmis vuoteen 2030 mennessä. Ruotsin porvarioppositio on useaan otteeseen kyseenalaistanut sen, onko hallitus lopulta valmis osoittamaan puolustuskyvyn parantamiseen tarpeeksi rahaa ja ovatko tähän mennessä tehdyt päätökset edes riittäviä.

Hultqvist aloitti puheensa toteamalla, että kylmän sodan aikana vahvan puolustuskyvyn rakentanut Ruotsi oli sinisilmäinen ajaessaan puolustuksen alas kylmän sodan päätyttyä. Turvallisuustilanteen muutosten mahdollisuus olisi pitänyt kyetä aavistamaan.

– Puolustuksesta kylmän sodan jällen vastuussa olleet hallitukset antoivat meille heikon pohjan, mistä aloittaa. Sotilaallisen kyvyn rakentaminen vie aikaa, sen hävittäminen käy nopeasti, Hultqvist sanoi.

Puolustusministeri korosti puheessaan myös kansainvälisen puolustusyhteistyön tärkeyttä, mutta totesi ”sotilaallisen liittoutumattomuuden” olevan jatkossakin Ruotsin linjana.

—

Juttua on korjattu kello 15.58: alukset ovat Visby-luokan, ei Gotland-luokan, korvetteja.

https://www.regeringen.se/tal/2021/01/forsvarsminister-peter-hultqvists-tal-vid-folk-och-forsvar-2021/

Niilo Simojoki

STT

Kuvat: