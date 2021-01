Ilotulitteista aiheutunut seitsemän sairaalahoitoa vaatinutta silmävammaa – suurin osa tapauksista Etelä-Suomessa

Vuodenvaihteessa ammuttujen ilotulitteiden vuoksi on aiheutunut seitsemän sairaalahoitoa vaatinutta silmävammaa, kertovat yliopistosairaalat.

Vammoista viisi on hoidettu Helsingin yliopistollisessa sairaalassa (HYKS). HYKSin tiedotteen mukaan silmätautien klinikalla vietettiin kaikesta huolimatta keskimääräistä hieman rauhallisempaa uuttavuotta.

Turussa ja Kuopiossa oli molemmissa uudenvuodenpäivänä puoleen päivään mennessä hoidettu yhtä sairaalahoitoa vaatineen silmävamman saanutta potilasta. Tampereella uuden vuoden juhlinta ja rakettien ampuminen ei sen sijaan ole näkynyt silmävammoina ollenkaan.

– Tähän mennessä meillä ei ole ollut yhtäkään (silmävamman ilotulitteesta saanutta) hoidossa, niin ollaan tyytyväisiä, kertoi erikoistuva lääkäri Otso Riekkola Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) silmäkeskuksesta aamupäivällä.

Ilotulitteiden aiheuttamilta sairaalahoitoa vaatineilta silmävammoilta on vältytty myös Oulussa.

– Yksittäinen vammasoitto oli aamulla. Se liittyi uudenvuoden viettoon, ja siinäkään ei raketti ollut osumana. Eli ei rakettivammoja, ainakaan vakavampia, kertoi silmätauteihin erikoistuva lääkäri Joona Lantto Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) silmätautien poliklinikalta puolilta päivin.

Tiedot ilotulitteista aiheutuneiden silmävammojen määrästä ovat vielä alustavia ja ne täsmentyvät tammikuun aikana. Kaikki vamman saaneet eivät välttämättä heti hakeudu hoitoon, jolloin vammautumiset näkyvät sairaaloiden tilastoissa vasta myöhemmin.

Vuosi sitten historiallisen vähän silmävammoja

Vuosi sitten tammikuussa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kertoi, että uuden vuoden juhlinnassa oli aiheutunut historiallisen vähän ilotulitteista johtuvia silmävammoja. Vuodenvaihteessa 2019-2020 sairaalahoitoa vaatineen silmävamman sai yhteensä viisi henkilöä.

Sairaalahoitoa vaatineiden silmävammojen määrä oli pienempi kuin kertaakaan kahteenkymmeneen vuoteen, jolloin silmävammoja on tilastoitu.

Vammautuneista yksi oli nainen, joka oli seurannut ilotulitteiden ampumista kauempaa. Muut neljä vammautunutta olivat miehiä, jotka olivat itse käsitelleet ilotulitteita. Tukesin mukaan vain yksi vammautuneista oli käyttänyt suojalaseja.

Suojalasit ovat olleet ilotulitteiden ampujille pakolliset vuodesta 2009. Tukesin ja Suomen silmälääkäriyhdistyksen mukaan ne ehkäisevät ilotulitteista aiheutuvia silmävammoja tehokkaasti. Suojalasien käyttöä suositellaan myös ilotulitusten katsojille.

Tukesin tiedot sairaalahoitoa vaatineista silmävammoista perustuvat Suomen Silmälääkäriyhdistyksen sairaaloista keräämiin tietoihin.

Henrietta Nyberg

STT

