Indonesiassa viranomaiset kertovat paikantaneensa pudonneen matkustajakoneen mustat laatikot

Indonesian viranomaiset kertovat paikantaneensa mereen pudonneenSriwijaya Airin matkustajakoneen mustat laatikot.

Jakartasta Pontianakiin Borneolle matkalla ollut lentokone katosi eilen tutkasta pian nousunsa jälkeen. Indonesian viranomaiset kertoivat aiemmin löytäneensä paikan, jossa koneen uskottiin syöksyneen mereen. Merestä on löydetty myös jo aiemmin muun muassa koneen osia.

Turman syystä ei ole tarkempaa tietoa, mutta lentotietoja nauhoittavien mustien laatikkojen toivotaan tuovan lisävalaistusta asiaan.

– Olemme paikantaneet molempien mustien laatikoiden sijainnin. Sukeltajat alkavat nyt etsiä niitä, eikä toivottavasti mene pitkään, että ne ovat käsissämme, sanoo Indonesian liikenneturvallisuudesta vastaavan viraston johtaja Soerjanto Tjahjono.

Omaiset odottavat tietoja

CNN:n mukaan etsintäoperaatiota johtava kenraalimajuri Bambang Suryo Aji kertoi toimittajille, että koneen uskotaan pudonneen mereen Laki- ja Lancang-saarten välisellä merialueella Jaavanmerellä. Saaret sijaitsevat Jakartan rannikon tuntumassa.

Omaiset ovat odottaneet huolissaan tietoja läheisistään etsintöjen jatkuessa.

– Kaikki neljä perheenjäsentäni olivat lennolla — miten sydämeni ei voisi olla aivan palasina, sanoi uutistoimisto AFP:lle Yaman Zaid Pontianakin lentokentällä.

Indonesian presidentti Joko Widodo on esittänyt osanottonsa tapahtuneesta.

Merestä löydetty ruumiinosia

Uutistoimisto AFP:n mukaan tutkijat ovat lisäksi löytäneet ruumiinosia merestä Jakartan rannikkoalueelta.

Jakartan poliisin tiedottajan mukaan poliisi on saanut haltuunsa kaksi ruumispussia, joista toisessa on matkustajien tavaroita ja toisessa ruumiinosia.

Koneessa oli 50 matkustajaa ja 12 miehistön jäsentä, kertoi maan liikenneministeri Budi Karya Sumadi tiedotustilaisuudessa lauantaina. Matkustajien joukossa kerrottiin olleen seitsemän lasta ja kolme vauvaa. Viranomaisten mukaan kaikki koneessa olleet olivat indonesialaisia.

Sriwijaya Airin lento SJ182 katosi tutkasta Jaavanmerellä lauantaina joitain minuutteja nousunsa jälkeen. Lentokone menetti ennen katoamistaan nopeasti korkeutta, yli 3 000 metriä alle minuutissa.

Sriwijaya Airin toimitusjohtaja Jefferson Irwin Jauwena sanoi lauantaina, että turmakone oli hyvässä kunnossa. Koneen lähtöä oli hänen mukaansa siirretty puolella tunnilla myöhemmäksi rankkasateen takia.

Flightradar24:n mukaan kadonnut kone on mallia Boeing 737-500 ja ollut käytössä vuodesta 1994. Kyse ei siis ole Boeingin 737 Max -koneesta, jotka olivat lentokiellossa maaliskuusta 2019 joulukuun loppuun 2020 kahden tuhoisan lentoturman takia. Konetyyppi palasi hiljattain liikenteeseen Yhdysvalloissa.

Uutista korjattu klo 22.03. AFP korjasi liikenneturvallisuudesta vastaavan viraston johtajan sukunimen kirjoitusasua, po. Tjahjono.

