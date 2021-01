Isännän potku Angelniemeltä Amazoniin – vientihanke yhdisti kolme seudun yritystä

Karviaisten tilalla Halikon Angelniemellä pakataan Isännän potkua eli Royal kickiä. Chilillä maustetut, härkäpapujauhoista puffatut pallerot lähtevät tammikuussa Amazonin Saksan varastoon ja sieltä maailmanlaajuisen verkkokaupan valikoimaan.

Samalle lavalle Voima-Papu -tuotteiden kanssa pinotaan suomusjärveläisen Birkkalan tilan spelttituotteita ja Marttilassa toimivan Murtolan HamppuFarmin hampputuotteita. Ryhmähankkeen tarkoitus on selvittää yritysten mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla.

Leader-tuetun pilottihankkeen takana ovat MTK ja ProAgria Länsi-Suomi.

– Ei ole ollut ihan helppo projekti, mutta nyt pahin rutistus on takana. Ihan mahtavaa, kun tuotteet lähtevät liikkeelle, Katriina Klinckowström Karviaisten tilalta iloitsee.

Ryhmähanke on ollut opettavainen, ja ryhmän tuki tärkeä.

Hinnoittelussa on pitänyt ottaa huomioon eri maiden erilainen arvonlisäverokanta. Etikettien laatimisessa on tehty yhteistyötä salolaisten terveysviranomaisten kanssa ja kääntäjän kanssa. Ainesosaluettelossa tiedot on kuudella suurimman myyntimaan kielellä saksaksi, ruotsiksi, englanniksi, italiaksi, ranskaksi ja espanjaksi.

– Ulkomaille vienti on ollut mielessä, mutta yksin lähtemisen kynnys on iso. Rahtikustannukset ja kielitaito ovat mietityttäneet, hän sanoo.

Härkäpapupalleroiden lisäksi maailmalle lähtee muuta viisi tuotetta. Muroja, paahdettua rouhetta, jauhoja sekä suklaalla ja salmiakilla kuorrutettuja härkäpapuja.

– Luulisi, että paahdettu rouhe, murotuotteet ja jompikumpi suklaatuote lähtevät menemään. Puolen vuoden päästä tiedämme, mikä myy, Katriina Klinckowström sanoo.

Tuotteet valmistetaan suurimmaksi osaksi Angelniemellä. Ainoastaan puffaus ja suklaalla kuorruttaminen on ulkoistettu.

Amazonin valikoima mietittiin tarkkaan, sillä sinne haluttiin sellaista, jota siellä ei entuudestaan ollut. Härkäpapupalleroita ei tee kukaan muu, sillä Klinckowström kehitti ne katseltuaan miehensä Martin Klinckowström juustonaksujen napostelua. Mielessä kävi, että tarvitaan jotain terveellisempää.

– Nämä ovat myydyimpiä tuotteitamme. Kypsennettyä tuotetta sietävät nekin, joiden vatsa ei pavuista pidä, Klinckowström sanoo ja nakkaa kourallisen suuhunsa.

Voima-Papu tuotteiden valmistus alkoi pienesti vuonna 2016. Nyt yrityksellä on oma verkkokauppa ja tuotteet ovat K- ja S-ryhmän valikoimissa. Amazonin kautta haetaan markkinoita erityisesti Saksasta.

Kasvisproteiinien suosion kova kasvu ja ilmastonmuutos ovat auttaneet yrityksen laajenemisessa. Lisäksi on tarvittu periksiantamatonta työtä.

Härkäpapu on suurimmalle osalle kuluttajista yhä vieras tuote.

– Markkinointi on suurin ongelma, sillä se on kallista. Meillä on Ruotsissa ruokabloggaaja, toivottavasti Saksasta löytyy myös, Martin Klinckowström toteaa.

Härkäpapua on viljelty Karviaisten tilalla viisi vuotta. Ajatuksena on, että tulevaisuudessa raaka-ainetta ostetaan myös muilta viljelijöiltä.

– Kahdelta viime vuonna olemme saaneet vain puolet sadosta. Härkäpapu ei kestä hellettä. Kasvusto jää matalaksi, alimmat pavut varisevat ja ylimmät ovat raakoja, viljelijä harmittelee.

Kaikki alkoi Larmon twiitistä

Puoli vuotta sitten Birkkalan tilan Simo Larmo heitti Twitteriin ajatuksen yritysten yhteisestä Amazon-vientirenkaasta paikallisten yritysten kesken. Täky tärppäsi ja nyt ollaan tässä.

Larmolla on kokemusta Amazonin verkkokaupasta vuodesta 2017 asti. Hänestä verkkokaupan kulut ovat olleet yllättävän edulliset verrattuna maahantuojan kautta tapahtuvaan myyntiin.

– Speltti myy kohtuullisen hyvin. Kokeilun aikana tärkeimmäksi kohdemaaksi ajattelin Saksaa, mutta saksalaiset ostavat paikallisia tuotteita. Tärkeimmät maat ovat Ranska, Espanja ja Britannia.

Verkkokaupassa on entuudestaan Birkkalan jauhoja ja hiutaleita. Nyt valikoima täydentyy pastalla ja myslillä. Ajatuksena on, että Amazonin kautta aukeaa väyliä myös eurooppalaisiin kivijalkaliikkeisiin.

Yrityksen oma verkkokauppa keskittyy kotimaan myyntiin. Verkkokaupan osuus kokonaismyynnistä on jo ohittanut vähittäiskaupan myynnin.

Ryhmähankkeelta Larmo odottaa varsinkin yrittäjien yhteistyön tiivistymistä.

– Huomattava etu on,kun kolme yritystä lyö päänsä yhteen ja sparraa toistaan.

Murtolan HamppuFarmilla Marttilassa verkkokauppa Amazon on herättänyt kiinnostusta jo aikaisemmin, joten yhteistyöhanke osui kohdalleen.

– Amazon on niin kansainvälinen. Siellä saa näkyvyyttä isolle väelle ja muutamalla klikkauksella etenee kaikkiin Euroopan maihin, Ville Virtanen sanoo.

Yrityksen hampputuotteita on vähittäiskaupassa ja omassa verkkokaupassa kotimaan myynnissä. Viroon tuotteita ei ole koronan aikana mennyt heikon menekin takia.

Vajaassa 10 vuodessa hampun viljelypinta-ala on Murtolassa moninkertaistettu ja siementä ostetaan nykyisin 20 sopimusviljelijältä. Jalostustyötä on tehty paljon, ja tuotevalikoima on kasvanut.

– Edelleen on arvoitus, miten ihminen saadaan löytämään hampputuotteet. Uskon, että kahden seuraavan vuoden aikana markkinat heräävät kunnolla, Virtanen sanoo.

Saksaan lähtee snacksejä, proteiinijauhoa ja eri marjoilla terästettyjä rouheita.

– Tuotekehittely on mielessä, mutta mennään ensin näillä ja opetellaan. Koen, että hanke auttaa ratkomaan ja miettimään yhdessä.

Yksi mahdollisuus elintarvikevientiin

– Tämä on yksi hyvä mahdollisuus ja vaihtoehto suomalaisten elintarvikkeiden vientiin. Imagon luominen vaatii tekstit ja kuvat, jotka kertovat kasvatuksesta ja puhtaudesta. Sellaiset asiat myyvät, asiantuntija Sari Uoti ProAgria Länsi-Suomesta sanoo.

ProAgria Länsi-Suomi hallinnoi yritysryhmähanketta, jossa Voima-Papu, Birkkalan tila ja Murtolan HamppuFarmi ovat mukana.

– Hanke tekee pohjatyötä, joka omalla rahalla on yrittäjille kallista. Tarvitaan lähes pohjaton kassa, jos lähdetään vientiin umpimähkään, Uoti toteaa.

Hankkeen kustannusarvio on 22 644 euroa, josta tuki on 16 983 euroa eli 75 prosenttia. Erilaisten kulujen jälkeen yrittäjän saama tuki ei ole ihan näin korkea.

– Rahallinen tuki on iso, mutta uskon, että ryhmän henkinen tuki on rahaakin tärkeämpää.

Ryhmässä yrittäjät voiva kehittää omaa tuotantoaan ja vientimahdollisuuksia. Varsinkin logistiikasta odotetaan säästöjä, kun tuotteet viedään Amazonin Saksaan varastoon yhteislavoissa.

Yritysryhmän vahvuus on samankaltaisuus.

– Yrittäjillä on oltava samat intressit ja ajoitus ja kemioiden on kohdattava, Uoti kuvailee.

Kolme yritystä ovat tehneet ennenkin yhteistyötä muun muassa osallistumalla elintarvike-, maatalous- ja ruoka-alan Grüne Woche -messuihin Saksassa.

– Kaikilla on samat odotukset ja kaikki ovat samalla tavalla tosissaan tässä asiassa.

Hankeen markkina-analyyseissä seurataan, millä hakusanoilla kuluttajat etsivät verkkokaupasta tuotteita ja millaisia tekstejä ja kuvia tarvitaan, että ostaja löytää ne.

Pohjatietoa markkinointiin on ammennettu kotimaisesta Amazoniin.fi-palvelusta.

– Hyvin mielenkiintoinen projekti. Loppuraportti kertoo, mikä myi ja millä hakusanoilla, Sari Uoti summaa.

Koemarkkinoinnin suunnan pitäisi olla kevään aikana nähtävissä.