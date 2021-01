Jalkapallobuumi jatkuu Suomessa – Hradeckyn valinta Vuoden urheilijaksi sinetöi kuningaslajin hegemonian

Entisessä Tshekkoslovakiassa, Bratislavassa loppuvuodesta 1989 syntynyt Lukas Hradecky tuntee Varsinais-Suomen, tarkemmin Turun ja sen kaupunginosan Runosmäen kodikseen.

Lentopalloilija-isänsä pelaajauran perässä yksivuotiaana Suomeen muuttanut Hradecky käytännössä omisti Vuoden urheilija -valintansa torstaina Turulle.

– Isot kiitokset siitä, että saatiin palkinto Turkuun. Twelve points to Turku! (12 pistettä Turkuun!), huumoria alati viljelevä Hradecky veisteli euroviisutyyliin valinnan ratkettua.

Saksan Bundesliigassa kuudetta kauttaan pelaava Hradecky on noussut Euroopan eturivin maalivahtien joukkoon. Hänen nousuaan ovat kirittäneet Suomen maajoukkueen viime vuosien menestys ja Bundesliigan Leverkusenin murtautuminen saksalaisfutiksen kärkijoukkoon.

Toisaalta Hradecky on ollut joukkueissaan pitävä maalintilke. Saksassa Leverkusen pääsi juhlimaan viime kauden päätteeksi maan cup-mestaruutta ja Bundesliigan viidettä sijaa.

Saksan sarjapelien vastapainoksi Suomen maajoukkue Huuhkajat ja 31-vuotias Hradecky sen lukkona ovat herättäneet huomiota jalkapallomaailmassa.

Unelmat toteutuneet

Hradecky on toteuttanut jalkapallounelmiaan.

– Turun Runosmäestä lähti aamulla bussi numero 18, ja junnulla oli unelmia. Nyt ollaan Bundesliigassa. Huuhkajista on tullut lähin perheeni, Hradecky sanoi ja jakoi samalla vilpitöntä kiitosta vanhemmilleen.

– Isän ja äidin ansiosta uintini lähti tätä maailmaa kohti.

Hradeckylla on Bundesliigasta kokemusta jo vuodesta 2015 lähtien, sillä Leverkusenia edeltäneet kolme kautta kuluivat Eintracht Frankfurtissa.

Hradeckya ennen suomalaisista jalkapalloilijoista Vuoden urheilijaksi on valittu Jari Litmanen (1995), Sami Hyypiä (2001) ja Teemu Pukki (2019).

Vuoden urheilija on valittu Suomessa vuodesta 1947 lähtien. Tuolloin valinnassa päädyttiin tasapeliin pikaluistelija Lassi Parkkisen ja yleisurheilija Mikko Hietasen kesken.

”Kolmas peräkkäin”

Suomeen reilut kaksi vuotta sitten iskenyt jalkapallobuumi miesten maajoukkueen ympärillä näkyi, kun torstain juhlagaalassa valittiin vuoden 2020 suomalainen urheilija, valmentaja ja joukkue. Urheilutoimittajain lliiton valinnat kohdistuivat Lukas Hradeckyyn, Markku Kanervaan ja hänen valmentamaansa miesten maajoukkueeseen, Huuhkajiin.

Vuoden urheilija on Suomen maajoukkueen ja Saksan Bundesliigan Leverkusenin ykkösmaalivahti Lukas Hradecky. Kun myös Vuoden valmentaja- ja Vuoden joukkue -äänestyksissä Huuhkajien Kanerva ja Huuhkajat uusivat viime tammikuulta ykkössijansa, jalkapallon lajihegemonia oli koronavuonna 2020 kiistaton.

Päävalmentaja Kanerva viimeisteli hattutempun, sillä hän oli Vuoden valmentaja myös 2018 ja 2019. Saavutus on historiallinen.

– Aito hattutemppu, kolmas peräkkäin, ja neljäs kaiken kaikkiaan, Kanerva kertoi.

”Meidän pitää nostaa tasoa”

Jos minkä, Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen vuosi 2020 mullistui kevättalvella iskeneen koronapandemian takia. Taskussa oli kaikkien aikojen ensimmäinen EM-kisapaikka, mutta suunnitelmat menivät uusiksi.

– Oli poikkeuksellinen vuosi. Positiivista oli se, että saatiin lisää valmistautumisaikaa. Tämä vuosi on haasteellinen, ohjelmassa on EM-turnaus ja MM-karsinnat alkavat, Kanerva kertoi.

Hän iloitsi siitä, että Suomi on pitänyt tasonsa. Kansojen liigassa Huuhkajat kukisti lokakuussa paluuotteluissaan Helsingin Olympiastadionille Bulgarian ja Irlannin.

– Sokerina pohjalla oli voitto maailmanmestari Ranskasta. Haluamme menestyä, mutta meidän pitää nostaa tasoa, myös MM-karsinnoissa, Kanerva muistutti.

Välimäki sykähdytti

Vuoden läpimurrosta palkittiin golfammattilainen Sami Välimäki. 22-vuotias Välimäki päätti kilpailuvuotensa komeasti, kun hän päätyi miesten Euroopan-kiertueen Race to Dubai -arvolistalla 11:nneksi, mikä on suomalaisten kaikkien aikojen paras sijoitus listalla.

Välimäen menestyskäyrä lähti viime alkuvuodesta jyrkkään nousuun, kun hän voitti maaliskuussa kuudennen Euroopan-kiertueen kilpailunsa Omanissa.

– Se Omanin kisan viimeinen putti on jäänyt mieleen, Välimäki muisteli.

Hän sai Omanin-voitollaan gaalassa yleisöäänestyksessä kunnian myös Vuoden sykähdyttävimmästä urheiluhetkestä.

Vuoden esikuvaksi valittiin painiuransa lopettanut Petra Olli ja Urheilun lähettilääksi niin ikään kilpauransa 2020 päättänyt ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen.

